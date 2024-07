Jorge Javier Vázquez, de temer su despido a renovar contrato con Mediaset: seguirá hasta 2027

Jorge Javier Vázquez seguirá en Mediaset. El presentador ha renovado su contrato de larga duración que le mantendrá ligado al grupo audiovisual hasta julio de 2027. La noticia, hecha pública por sorpresa este jueves, festivo en buena parte de España, se produce el mismo día del cumpleaños de Vázquez (53 años) y a menos de una semana de que el comunicador estrene El diario de Jorge, un formato que supondrá su regreso a las tardes de Telecinco.

Jorge Javier Vázquez llegó a Mediaset en 2003 y desde entonces ha sido el presentador estrella (Sálvame, GH, Supervivientes...). Pero todo cambió hace un año, cuando temió ser despedido coincidiendo con el final de Sálvame. El bache que sufrió en 2023 se acentuó con el fracaso de Cuentos chinos. Sin embargo, todo ha cambiado en los últimos meses, pues la cadena le ha vuelto a convertir en su presentador favorito y le ha encargado los proyectos más importantes. Además de El diario de Jorge y Supervivientes, el catalán tiene previsto presentar la próxima temporada el nuevo Gran Hermano de anónimos y Hay una cosa que te quiero decir.

Hace unos días le preguntábamos, precisamente, por este giro que ha dado su vida profesional en tan solo un año. "Yo soy el ejemplo de lo que es la televisión. Quien quiera saber cómo es la televisión, que se fije en mí. En televisión, cuando llega el momento, todo desaparece de golpe". En esa misma entrevista también habló de la posible renovación de su contrato, que en principio estaba prevista para 2025. "Llevo 22 años en esta casa y no encuentro otro sitio mejor donde estar. Y desde que estoy aquí nunca he tenido mucho interés en moverme".

Como decíamos, la relación laboral de Jorge Javier y Mediaset terminaba en otoño de 2025, después de que Vasile le renovase por última vez en 2022 antes de la salida del directivo de la compañía. Hace unos meses, el propio Jorge Javier confirmaba esa fecha como la que marcaba el final de su contrato. Fue durante una entrevista en La 2, con Carlos del Amor, cuando el presentador hablaba de su futuro de una manera un tanto desconcertante. "Me quedan dos años, hasta 2025. Supongo que seguiré, pero lo que decidan bien estará. Yo trabajo en televisión y la televisión no es mía. Han llegado nuevos directivos y entiendo que decidan hacer lo que quieran con los muñecos que salimos en la tele. Que cuentan conmigo, perfecto; que creen que pertenezco a otra época y ahora no caso, pues perfecto también".