Kiko Jiménez 'destroza' a Olga Moreno: "Tú cállate, que no tienes el valor de venir cuando está Jorge Javier"

Kiko Jiménez ha arremetido contra sus compañeros de Supervivientes porque casi todos ellos estaban en contra de Sofía Suescun y sus verdaderas intenciones a la hora de reconciliarse con Marta Peñate. "Iros a la m...", espetó en el plató de Telecinco antes de cargar, especialmente, contra Adara y Olga Moreno.

Kiko fue especialmente duro con la ex de Antonio David Flores. "Y tú ahora vete con la Rosa Pepi y la María Chus a hacer vídeos, corre... ¿Por qué no vienes cuando está Jorge aquí? Que te echamos de meno cuando presenta Jorge, ¿por qué no vienes? ¿Eh, Olga?", espetó el novio de Sofía Suescun.

"No vengo porque no me llaman", contestó Olga. "¿No te han llamado? ¡Anda, corre! ¡Venga!", continuó Kiko Jiménez sobre la ausencia de la concursante en las galas que presenta Jorge Javier, con quien tiene una relación más que tensa desde el documental de Rocío Carrasco. Hay que recordar que tuvieron un encontronazo el día que volvió al plató tras ser expulsada y en la edición que ganó, en 2021, no llegaron a coincidir en Telecinco.

"Ha venido con la metralleta disparando a todos. Eres igual que Sofía: disparas y luego te haces la víctima, os lo sabéis muy bien", se quejó Adara sobre la actitud de Kiko. "No discuto con cascarones de huevo como tú", le respondió. En ese momento, Olga Moreno quiso intervenir pero Kiko le cortó y volvió a la carga. "Tú cállate, que no tienes el valor de venir cuando está Jorge. ¡Échale valor! No tienes lo que tiene que tener, eres muy valiente...", le dijo. La situación fue tan tensa que Sandra Barneda tuvo que llamarle al orden. "No mandes callar. Solo te voy a pedir que no mandes tú callar, y con buenas palabras. Y, por favor, baja un poco, baja un poco. Es importante bajar en la vida".