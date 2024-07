Kiko Jiménez lo ha vuelto a hacer. El ex concursante de Supervivientes ha arremetido contra la organización del formato por la imagen que se está dando de su novia, Sofía Suescun. Hace semanas, acusó a Telecinco de infravalorar el concurso de la influencer "con intentos de carpetas fake". Este sábado, volvía a hablar alto y claro sobre el trato que Supervivientes está dándole a la hija de Maite Galdeano, pero también para destapar algunos detalles desconocidos sobre uno de los enfrentamientos más polémicos de la última edición del programa: el de Ángel Cristo y Arantxa del Sol.

El novio de la participante en la aventura de los Cayos Cochinos ha afirmado, visiblemente molesto, que le parece "injusto" el trato de la organización hacia su novia. Así, ha sacado a relucir los buenos logros de la concursante porque, a su juicio, "está siendo una buena superviviente y da mucho contenido".

"No es justo que se le infravalore y se le tire por tierra. Ha estado apartada de Telecinco y vuelve con ganas. Está a tope, dando mucho contenido y se está involucrando. ¿Por qué se le trata de esa manera? Se hacen críticas que ya rozan el acoso y derribo contra Sofía", ha expresado en la última entrega de Fiesta, donde se ha estrenado como colaborador.

"Puedo entender que es un concurso. Tienes una amistad con alguien y se cree una falsa carpeta, pero cuando no te quedan concursantes masculinos con quien intentar emparejarla... Me sienta mal", ha subrayado, refiriéndose a las imágenes que, desde Telecinco, emitieron de Sofía con Bosco Martínez-Bordiú.

Imágenes que cree que están fuera de contexto, pues ha afirmado que está "muy seguro" de su relación con la influencer: "Todo esto no se hace con ninguna otra concursante. Se tira por tierra a una chica que está haciendo pruebas y se está dejando la piel. Nuestra relación no estaba pasando por una crisis. Estábamos en el mejor momento".

Sin embargo, ha confesado que no está atravesando su mejor momento a nivel personal, tras tanto tiempo distanciado de su chica. Y es que, él terminó su paso por Supervivientes justo cuando ella se embarcó en la aventura de la edición All Stars: "Llevo mucho tiempo sin estar con Sofía. Un mes sin estar con ella y quiero que el público empatice conmigo. Puedo estar susceptible. Hay muchas opiniones y críticas que me duelen muchísimo".

Críticas entre las que se encuentra la que arrojó Alejandro Albalá hace unas semanas en el programa capitaneado por Emma García, donde aseguró que la de navarra y el andaluz estarían pasando por un bache en su relación: "Son acusaciones al aire. Me podría haber llamado. Estamos superbién. Él se lo inventó. Necesitaba una percha para venir aquí y contar eso".

El enfrentamiento de Ángel Cristo y Arantxa del Sol

La polémica entre Ángel Cristo y Arantxa del Sol surgió cuando, en las playas de Honduras, ocurrió una supuesta agresión entre el hijo de Bárbara Rey y la presentadora. Mientras él afirmaba que ella le había dado "tres puñetazos", la comunicadora decía que, únicamente, le había dado una "colleja". Este viernes, ambos se sentaban en el plató de De Viernes para contar sus respectivas versiones e incluso disculparse. Sin embargo, Kiko Jiménez ha arrojado nuevos detalles, hasta ahora desconocidos, que pone en jaque la versión tanto de los exconcursantes como de la organización de Supervivientes.

"Arantxa es la víctima. Ángel lo orquestó todo. Se encargó de decírselo a todos los concursantes para soltar esa bomba y beneficiarse", ha contado Kiko, refiriéndose a aquella llamada que Finito de Córdoba, marido de Arantxa, hizo a Ana Herminia, novia del hermano de Sofía Cristo. "Fue a sembrar la duda desde que se hizo esa llamada de Ana al marido y lo cuenta al revés, diciendo que es el marido que llama a Ana".

Sobre el enfrentamiento, ha afirmado que "no fue para tanto": "Pasaron las semanas y Ángel Cristo no le dio importancia. Ángel estaba a mi derecha (en la lancha) y Arantxa estaba atrás. Era la primera vez que se veían desde que había pasado todo. Ella estaba alterada. Le quiso llamar la atención para decirle algo y le dio tres toques en la nuca. Fue una cosa ridícula".