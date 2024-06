Televisión El cambio de vida de Alejandro Albalá, el 'estanquero de Carabanchel': empresario tras hacerse todos los platós de Telecinco

Regresa a la televisión tras varios años alejado del foco mediático

Isa Pantoja, muy cabreada con su madre por hablar de sus nietos: "Menos dedicatorias y más llamadas"

Hace unos días, Sofía Suescun confesaba que en su paso por Honduras se besó con Logan Sampedro, siéndole infiel así a su novio que, por aquel entonces, era Alejandro Albalá. Unas palabras que éste ha aprovechado para reaparecer en televisión tras años alejado del foco mediático. ¿Qué fue de Alejandro Albalá después de su paso por Telecinco?

Lo cierto es que Albalá llego a ser uno de los rostros más habituales de lo que se conoce como 'universo Mediaset'. Participó en GH Dúo y Supervivientes, además de protagonizar un sinfín de entrevistas en Sálvame y programas semejantes de Telecinco. No obstante, antes de embarcarse en la aventura de Honduras para participar en el reality más extremo de la cadena de Fuencarral, fue conocido por haber mantenido una relación con Isa Pantoja, con quien llegó a contraer matrimonio en Cancún en 2016.

Después, estuvo con Sofía Suescun y, tras romper, Alejandro desapareció por completo de la televisión y decidió cambiar de vid por completo. Albalá ahora es empresario, porque decidió invertir el dinero que había ganado en su paso por los realities de Telecinco en un negocio en el que hoy continúa inmerso: un estanco en Carabanchel.

Este martes, sin embargo, volvió a televisión y se sentó con María Verdoy en Socialité Club (Divinity) para recordar su pasado amoroso. "Al menos a Isa le guardo cariño, pero a Sofía no, nada, es como si no hubiese existido en mi vida", expresaba. En cualquier caso, Albalá aseguraba no tener ningún tipo de rencor hacia la hija de Maite Galdeano, con quien compartió un año de su vida: "Es como raro, juro por Dios que no le guardo resquemor [...]. Yo también era muy joven, estaba perdido, no sabía muy bien... Es una persona a la que siento que casi no conozco".

Cabe recordar que, el empresario visitó a Sofía en Honduras cuando ella se encontraba concursando en Supervivientes. Allí decidió romper su relación sentimental con ella después de que Sofía le reconociese que sentía algo más que una simple amistad por su compañero de aventura, Logan.