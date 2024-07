Un comentario de Kiko Jiménez sobre Pedro Sánchez en 'Supervivientes' obliga a Sandra Barneda a pararle los pies: "No vamos a hablar de política"

Cada vez son más, quienes abiertamente muestran sus ideales políticos. Acostumbrado a posicionarse sin tapujos en cualquier polémica, Kiko Jiménez lo volvía hacer este martes, en una frenética semana del concurso de los Cayos Cochinos, mientras soltaba un comentario sobre Pedro Sánchez, que obligaba a Sandra Barneda a pararle los pies.

Fue a raíz del 'puente de las emociones' de Jorge Pérez, cuando el ejecutivo se coló en la parrilla de Mediaset. El concursante de Supervivientes conmocionó a todos con sus confesiones personales, sobre todo, cuando se sinceró sobre aquella infidelidad a su mujer con Alba Carrillo, a excepción del novio de Sofía Suescun, quien ni se inmutó ante las palabras del superviviente.

"¿Me vais a preparar un puente así de bonito también?", preguntaba Kiko Jiménez. Y, añadía: "Acabamos de vivir un momento tan bonito que no quiero ser yo quien lo destroce. Es que vengo de ver ese puente tan bonito, tan blanco, pues no he conectado", aseguraba con ironía. "¿No te ha gustado?", le preguntaba Sandra Barneda. Una pregunta que provocaba un alarde de sinceridad en el colaborador.

"La verdad es que es como si hubiera estado viendo un mitin de Pedro Sánchez. No he conectado. Me ha faltado un poquito de verdad, un poquito de... contras más cosas", apuntaba sin tapujos antes de ser frenado en seco por la presentadora.

"Oye, está bien, no vamos a hablar de política. Está bien que hayas hablado de Pedro Sánchez porque sí que podría ser un superviviente", le reprendía Barneda. Así, envuelto en polémica, Jiménez se vio en la obligación de rectificar sus palabras: "Bueno, podría haber dicho otro político. Lo que quiero decir es que me ha parecido como un mitin o como un atestado policial. Él (Jorge) es siempre así, muy correcto", señaló.

? URGENTE | La presentadora del programa 'Supervivientes' corta a un participante cuando llama "mentiroso" a Pedro Sánchez y sale en su defensa: "No vamos a hablar de política"



"Pedro Sánchez es un superviviente y todo se lo ha ganado".



Qué nerviosos se ponen... pic.twitter.com/c2dCfKsVMq — Unai Cano (@unaicano10) July 17, 2024