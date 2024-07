María Patiño desvela el episodio que vivió con Terelu Campos y jamás había contado: "Me hizo llorar"

La relación de los colaboradores de Ni que fuéramos Shhh con Terelu Campos no pasa por su mejor momento, ni mucho menos. Durante los últimos dos meses, han lanzado fuertes críticas a la que fuera su compañera en Sálvame y también en el reality que grabaron para Netflix. Terelu está distanciada de todos ellos, especialmente de Belén Esteban y María Patiño, que ha desvelado un episodio que jamás había relatado sobre la hija de María Teresa Campos.

"Si no lo he contado antes es porque me da pudor contar cuando alguien me dice cosas bonitas", comenzó este miércoles en Ni que fuéramos Shhh María Patiño, quien durante un tiempo trabajó mano a mano con Terelu en calidad de copresentadora cuando ambas conducían Sálvame Lemon Tea.

"Estoy tan dolida con ella porque cuando habló conmigo en septiembre, de la manera que me habló, a mí me hizo llorar, porque no estoy acostumbrada a que me digan cosas bonitas", comentó. "Ni que te diéramos palos todos los días", bromeó David Valldeperas. "Belén me dice esas cosas siempre, pero Terelu Campos no es mi íntima amiga", matizó Patiño.

"De repente, pasar de eso en septiembre a 'estás muerta'... ¡Me doy cuenta de que he sido una gilipollas!", criticó María Patiño sobre el cambio de actitud de Terelu Campos, que ahora no quiere saber nada de sus excompañeros de Sálvame. "Eso me ha pasado a mí", apuntó Belén Esteban, que también está enfadada con ella porque no le ha devuelto las últimas llamadas que le ha hecho. "Hubo un momento en que me creí las palabras de Terelu y, una vez más, me he sentido una imbécil", añadió Patiño.