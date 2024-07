Antena 3 despeja las dudas sobre el regreso televisivo de Ángel Llácer: ¿estará en la gran final de 'TCMS'?

Después de trece entregas, Tu cara me suena concluye este viernes su undécima edición con una gran final en la que se conocerá el ganador del icónico formato. La gran incógnita estaba en la presencia de Ángel LLácer. Más aún, tras las palabras de Santiago Segura, que no supo especificar si el cómico estaría o no en la última entrega de la temporada. Este jueves, era la propia cadena quien, desde un comunicado, confirmaban la ausencia del cómico para despejar todas las dudas posibles.

Cabe recordar que, desde que ingresara en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Dexeus de Barcelona, Ángel Llácer sigue recuperándose poco a poco de la intoxicación bacteriana que contrajo en un viaje a Vietnam. Dicha infección le provocó una fascitis necrotizante que le llevó a pasar cuatro veces por quirófano y a apartarse de sus labores profesionales, entre los que se encontraba el formato de Antena 3. Así, Santiago Segura tomó el relevo como miembro del jurado del formato.

Pasado el susto, fue el propio cómico quien compartió los detalles de su dura experiencia a través de las redes sociales: "Fueron momentos muy difíciles, incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos", relató.

Cierto es, que Llácer seguirá recuperándose de su contratiempo de salud hasta nueva orden y se perderá la gran final que proclamará ganador a Raoul Vázquez, Julia Medina, David Bustamante, Conchita o Supremme de Luxe. El talent show ha arrasado esta temporada con un 19,6% de media y 1,7 millones de espectadores, situándose como el programa más visto de la noche de los viernes y superando a su principal competidor por +8,5 puntos.

Con Miriam Rodríguez -ganadora de la anterior edición- como estrella invitada, Manel Fuentes conducirá la última entrega del programa, que también contará con Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Santiago Segura como miembros del jurado, aunque será el público quien elija cuál de los finalistas se hará con el triunfo.