Con el periodo veraniego, son muchos los que cogen las maletas y se van a pasar las altas temperaturas a las costas nacionales. El último en marcharse de la parrilla televisiva era Xavier Sardá, que este miércoles se despedía de TardeAR, el formato de Mediaset presentado ahora por Frank Blanco y Beatriz Archidona hasta el regreso de Ana Rosa Quintana.

Más aún, con la llegada del verano, el programa ha reforzado sus filas con la incorporación de nuevos rostros: Sheila Casas y Colate Vallejo-Nágera. Mientas unos llegan, otros se van. Precisamente, la salida temporal de Sardá ha sido motivo de comentarios y bromas en el programa. Así, Blanco le dedicaba unas palabras 'envenenadas' al colaborador antes de su marcha.

"Los aplausos ya está, porque Sardá se va a venir arriba pensando que son por él", lanzaba el conductor en el inicio de la entrega de este miércoles. "Sardá hoy se va a ir de vacaciones y me cae muy mal", soltaba sin ningún pudor Blanco, quien este verano hará 'doblete' con las entregas de TardeAR y Fiesta.

"Me cas muy mal", le insistía. "¿Dónde te vas?", le preguntaba Carolina Ferre al ex de Crónicas Marcianas. "Te vamos a echar mucho de menos", apostillaba Patricia Pérez. "La noticia no es esa, eh", expresaba el presentador para quitarle protagonismo a las vacaciones del tertuliano. "A lo mejor no es el momento de irte porque la cosa está muy caliente, ha llegado como un tsunami la primera ola del calor del verano y a lo mejor no te va a valer la pena descansar porque esa ola nos va a traer noches tropicales", sentenciaba Frank Blanco dirigiéndose a su colaborador.