Mediaset levanta el veto a Arantxa del Sol tras su agresión a Ángel Cristo Jr y anuncia un cara a cara en 'De Viernes'

Decisión sorpresa de Mediaset. La cadena ha levantado el veto a Arantxa del Sol tan solo dos meses después de que decidiera expulsarla de los platós por la agresión que ella misma reconoció a Ángel Cristo Jr. durante su convivencia en Supervivientes. La concursante admitió haberle dado una "colleja" y eso fue suficiente para que el canal anunciara que no iba a volver a contar con ella. Este viernes, sin embargo, Arantxa del Sol se sentará en De Viernes. Es más, se reencontrará con Ángel Cristo.

"Empezaron la aventura juntos, pero la acabaron más separados que nunca. Arantxa del Sol se sienta en De viernes para reencontrarse con Ángel Cristo tras su enfado en Supervivientes", ha comenzado a promocionar la cadena, que llama así, "enfado", a ese episodio que motivó su expulsión de los platós por decisión de Mediaset en base a su propio Código Ético.

"Tras conocer, a través del testimonio llevado a cabo ayer por Arantxa del Sol en Supervivientes. Conexión Honduras, el incidente protagonizado por la exconcursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la exparticipante en las galas del reality", dijo la cadena entonces. Esta decisión fue bastante polémica y provocó las críticas de la hija de Arantxa del Sol, que arremetió contra Telecinco por su "doble moral" y "su supuesto 'código ético' que, por cierto, no aplican con todos".

¿Qué pasó entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo Jr?

Todo comenzó cuando Arantxa del Sol, ya expulsada por el público, explicó durante un debate de Supervivientes una trifulca que había protagonizado con Ángel Cristo Jr. durante un traslado en barca entre distintas localizaciones del reality. "Lo que pasó en la lancha es que yo le insulté, le dije los mismos adjetivos que había utilizado él, como 'ladilla', 'parásito', y le dije cosas fuertes, la verdad, después de recibir toda la información. Y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: '¡Ya te vale!", confesó. La versión de Ángel Cristo fue distinta, porque el hijo de Bárbara Rey aseguró que recibió "tres puñetazos" y no una colleja. "Se me recomendó no darle importancia a ese asunto y dejarlo pasar", afirmó, algo que negó el programa.

Sandra Barneda contó que Arantxa no fue apercibida en ese momento porque esas imágenes no se llegaron a emitir y no formaban parte del reality pero, sobre todo, porque la organización había hablado con Ángel Cristo Jr para saber si se había sentido agredido por ese incidente y el concursante respondió de forma negativa. Incluso se le preguntó si quería tomar alguna otra medida.

Un día después de que Arantxa del Sol confesara en prime time lo ocurrido, Mediaset tomó una decisión radical en cumplimiento, dijo, de su Código Ético y anunció que no iba a volver a contar con ella "en las galas del reality". Y así ha sido, porque la presentadora no ha vuelto a aparecer en los programas de Supervivientes, pero tampoco en otros espacios de la cadena. Hasta ahora. Lo que nadie esperaba es que Mediaset readmitiera a Arantxa del Sol tan pronto, a través de una entrevista horario de máxima audiencia y con "reencuentro" incluido con Ángel Cristo Jr.