Alba Carrillo arremete contra Mediaset, "la cadena ponzoñosa", y avisa de "medidas legales": "Dejadme en paz"

Alba Carrillo ha arremetido contra Mediaset después de más de un año apartada de esta cadena. "A la cadena ponzoñosa: dejad de ser unos cínicos y de sacarme en temas de los que ya no me quiero defender", ha dicho en Instagram en una dura crítica que ha hecho contra la emisora y Supervivientes, donde participa Jorge Pérez.

"Haced audiencia a vuestra costa. Hablad de las pruebas peligrosas que hacéis, de las triquiñuelas y la doble moral, pero dejadme en paz", carga la exmodelo, que fue despedida de Telecinco y ahora es uno de los rostros habituales de TVE, donde participa en programas como D Corazón.

"Vosotros seguid blanqueando infieles, haciendo '12 meses, 12 causas' y llevando a gente a desmembrar a sus propias madres por cuatro duros, o haced docuseries y contratad a los malhechores para luego volverlos a encumbrar entre cocos, pero tened dignidad y no hagáis caja con nada que tenga que ver conmigo", lanza Carrillo, cabreada porque durante Supervivientes All Stars se hizo alusión al supuesto affaire que tuvo en el pasado con Jorge Pérez, uno de los concursantes actuales.

En sus historias de Instagram, Carrillo dice estar "hasta el mismísimo coño" porque "cada vez que sale el programa de 'supervivencia' (del que puedo hablar largo y tendido), me etiqueten, comenten o digan sobre el infiel". "Dejadme en paz. ¿Saco otro papelito arrugado?", advierte.

A continuación, la modelo avisa de que tomará "medidas legales para cualquiera que atente contra mi honor y diga cosas que no pueda demostrar". "Igual que para quien me acuse de mentirosa de una cosa que vio toda España", apunta sobre las imágenes de la fiesta en la que se la vio junto a Jorge Pérez. "Maldad es intentar blanquear al infiel y a la Santa que hicieron todo lo posible hasta que consiguieron que me quedara sin trabajo a base de amenazas de demandas", arremete. "Ahora es mi turno. Basta. Quiero que Mediaset me deje en paz".