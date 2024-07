Alba Carrillo cambia el bikini por la túnica y luce palmito entre pirámides: todas las fotos de su viaje a Egipto

Este año nos ha sorprendido. Acostumbrados a verla con su bikini y su pamela en destinos exóticos y playeros, Alba Carrillo ha cambiado el chip y ha comenzado sus vacaciones de verano en Egipto. Acompañada por su madre, Lucía, y su hijo Lucas, fruto de su relación con Fonsi Nieto, ha compartido con sus seguidores las primeras imágenes de este viaje tan deseado: "Lucas está emocionado. Era su sueño venir y el mío venir con él", ha dicho.

La modelo está entusiasmada: "Otro un sueño cumplido en el 2024. Esta mañana, caminando entre templos y columnas, me he encontrado con una pluma. ¿Casualidad? Como soy muy de señales, la he recogido y la he metido en la carcasa de mi móvil. Veremos a ver qué me quiere decir… Egipto es un sueño y estoy dispuesta a leer sus señales", ha escrito junto a un carrusel de imágenes de su primera jornada turística.

A pesar del calor y de los madrugones, Alba está encantada con este viaje místico: "Me daba miedo que Lucas sufriera con los madrugones de las excursiones o que fuera demasiada información para él pero, sin dejarnos muy lejos a los demás, es el que más está aprendiendo y disfrutando con este viaje", ha contado. "Lo que estamos viendo y viviendo, no lo vamos a olvidar nunca. Quedará para siempre en nuestro libro de recuerdos bonitos que dan fuerza en días difíciles, mis fotografías mentales que no imprimo porque permanecen con tinta indeleble en mi corazón".

Embarcada en un crucero de lujo por el Nilo, Alba también ha sacado tiempo para refrescarse en la piscina de la cubierta y tomar el sol con un bañador de inspiración marinera.

Se trata de su primer verano tras su ruptura con Álex Coves. Alba anunció su relación con el empresario en Navidad pero el amor les duró poco: cuatro meses y un viaje a Samaná, República Dominicana. "No estoy con él. Cosas que pasan... Yo he sido feliz (...) No ha sido una cosa tormentosa ni nada de eso, pero esta semana ha sido un poco complicada", dijo en TVE.