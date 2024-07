Alba Carrillo, a cuchillo contra Escassi (al que compara con Feliciano): "Me ha decepcionado"

Alba Carrillo ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua. La modelo dio que hablar hace unas semanas por bromear sobre Feliciano López, su ex, para el que no se reserva ni una buena palabra. Y, ahora, ha vuelto a mojarse ante la prensa. Eso sí, esta vez poniendo el foto en Álvaro Muñoz Escassi. La modelo cree que ambos guardan similitudes, aunque el jinete es, a su parecer, mejor persona que el extenista.

"María José viene de Feliciano López entonces está curtida en las cosas de la vida", opinó este lunes en un evento organizado por Burger King, afirmando que después de la relación de la exmodelo con Feliciano el punto y final de su relación con Escassi será para ella "un juego de niños".

"Después de Feli, que te vuelve loca y te hace ver que estás loca, esto es de broma", apuntó Carrillo, que siente cierta simpatía hacia Escassi. "Es metepatas pero es buen tío. Es majo, entrañable... y el otro no. Ella viene trabajadita emocionalmente", comentó.

No obstante, la modelo no está de acuerdo con la actitud que el jinete adoptó en ¡De Viernes!, programa donde el pasado fin de semana contó que con María José Suárez mantenía una relación abierta, lo que justificaba sus infidelidades. La diseñadora desmiente estas declaraciones y asegura que su noviazgo estaba cerrado y que el andaluz le parecía "una vergüenza de personaje".

"Eso no es así. Ahí me ha decepcionado un poco. Ha tenido que ser caballero y reconocer que fue infiel", zanjó Carrillo. Unas declaraciones que llegan a la espera de conocer si la Miss se colará esta semana entre las páginas de alguna revista del corazón. Según ha podido saber Informalia, Valeri, la joven trans que se acostó con Escassi y destapó sus infidelidades a la modelo, iba a conceder una entrevista a Lecturas, algo que se ha paralizado (de momento).

Hace unos años, Carrillo contó que el jinete trató de ligar con la madre de esta, Lucía Pariente, que lo rechazó con un "quita, quita". Y eso que Lucía Pariente, que lleva más de 20 años casada con Carlos, el padre de su única hija, ya afirmó que en su matrimonio ambos se dan "muchas libertades" y que nunca había estado enamorada de él: "Le quiero como el primer día, pero no he estado enamorada nunca. Yo eso del amor no lo entiendo, eso es pan para hoy y hambre para mañana y yo quiero pan para todos los días".