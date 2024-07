Las palabras de Jorge Pérez en 'Supervivientes' que no gustarán a Alba Carrillo: "El que calla no siempre otorga"

Jorge Pérez se sometió al 'Puente de las emociones' de Supervivientes, una prueba en la que los concursantes repasan los episodios más trascendentales de su vida, e hizo referencia a uno de los peores momentos que ha pasado, cuando le acusaron de ser infiel a su mujer tras protagonizar unas comprometedoras imágenes con Alba Carrillo.

"Pasé por un momento muy doloroso en mi vida", rememoró Pérez sobre este asunto. Aunque en ningún momento mencionó a la colaboradora, el ex guardia civil quiso dejar claro por qué mantuvo silencio en aquella época y lanzó un mensaje claro. "El que calla no siempre otorga. A mí me hubiera gustado decir muchas cosas, pero por ciertos motivos no puedo decirlo", explicó.

"Cuando tocan lo más importante que hay en mi vida, mi mujer y mi familia, eso sí que me duele", prosiguió Pérez, cada vez más emocionado ante Laura Madrueño. Estas palabras se producen después de que aquel escándalo haya resucitado en Supervivientes por unas palabras que dijo Sofía Suescun recientemente. "No quería que [Alicia, su mujer] estuviese en una situación que no le corresponde, de ahí venía mi preocupación y mi malestar de estos días".

Jorge Pérez acabó llorando a medida que profundizaba en aquellos malos momentos que pasó cuando estalló la polémica con Alba Carrillo, quien esta misma semana se quejaba y atacaba a Mediaset por recuperar esta polémica. "Hemos pasado meses muy duros, pero mi mujer y yo hemos construido una relación basada en la confianza. Alicia es el amor de mi vida (…) Es una mujer que me hace mejor persona. Yo no soy perfecto, pero Alicia me hace mucho mejor, me inspira, me motiva y me hace seguir adelante".