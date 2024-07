Olga Moreno sorprende con un impactante cambio de look tras su paso por 'Supervivientes'

La participación de Olga Moreno en esta edición histórica del formato de Supervivientes supuso su salida de aquella 'lista negra' de Mediaset. Más aún, a su salida del concurso, la ex de Antonio David Flores ha afianzado sus lazos con Mediaset tras fichar como tertuliana en De Viernes. Sin embargo, lo que más ha llamado su atención no ha sido su continuidad en la cadena de Fuencarral o sus múltiples enfrentamientos con Abraham García en el plató del formato, sino su nueva apariencia física.

Desde que aterrizara en Madrid tras su paso por la aventura más dura de la parrilla televisiva, Olga Moreno ha dado un cambio de 180º a su look. Tras la modificación de su cuerpo y la pérdida de peso dadas las condiciones inhóspitas de Honduras, la exsuperviviente ha decidido acudir a su estilista de confianza para pasar por chapa y pintura su melena.

Más aún, ella misma ha compartido con sus más de 116.000 seguidores su nuevo aspecto. La andaluza ha tirado la casa por la ventana y se ha atrevido con un cambio de color en su cabello: "El color me encanta. Nunca me hubiese puesto estos reflejos rubitos, pero me hace como más jovencita, me gusta", ha confesado a través de sus redes sociales. En palabras de su estilista, este nuevo tono "le da mucha más luz".

Olga Moreno, Instagram

La malagueña ha decidido suprimir las extensiones de su look para apostar por un corte de media melena que, además, le rejuvenece. Cierto es, que Moreno siempre ha cuidado mucho su imagen. De hecho, entró en quirófano para hacerse una operación completa. Recientemente, se ha realizado algunos retoques estéticos, como un relleno de labios con ácido hialurónico y un tratamiento con Zaffiro para conseguir "una hidratación intensa y efecto lifting inmediato", explicó por aquel entonces.