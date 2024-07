Jorge Javier se niega a tener colaboradores en 'El Diario' de Telecinco y reivindica a los de 'Sálvame': "He trabajado con los mejores"

Jorge Javier ha tardado poco más de un año en volver a las tardes de Mediaset. Tras la cancelación de Sálvame y la reestructuración de esta franja, la cadena ha decidido volver a apostar por él para liderar el nuevo programa que Telecinco estrenará en la sobremesa el próximo 29 de julio. Sustituirá a Así es la vida, de 16.00 a 17.30, y será el telonero del programa de Ana Rosa Quintana.

"Estoy muy ilusionado con El Diario", ha dicho en la presentación del programa a la que ha acudido Informalia. "Llega en un momento de mi carrera en el que pensaba que no iba a aparecer la sorpresa. Cuando me lo propusieron dije, ¿de verdad?", ha rememorado sobre este nuevo formato que en su día condujo Patricia Gaztañaga durante once años en Antena 3.

Jorge Javier solo tenía un "temor", porque "todos tenemos en la cabeza El diario de Patricia y no quería hacer lo mismo". De hecho, pidió que la estructura del programa "no fuera un presentador y cuatro sillas". En este sentido, El Diario de Jorge parece que innovará en la escenografía y en la forma de contar las historias de los personajes anónimos que cada tarde visitarán el plató. "El mayor reto era cómo contar las historias y el equipo ha descubierto la manera de sorprender al espectador en la forma de hacerlo".

Volver a Telecinco con un talk show diario parece que le sorprendió tanto como regresar con un programa en la sobremesa, una franja que ya tenía descartada. "Cuando estaba en casa sin trabajar, comía, me tomaba el café y ponía Telecinco y me entraba esa modorra de la hora de la siesta, yo me decía: 'No sé cómo he podido trabajar a esas hora. A mí no me pillan en otra. ¿Cómo he podido hacerlo 14 años?' Pero la vida viene a sorprendente para bien", ha relatado. "Es como volver a casa y así lo vivo".

En El diario de Jorge, el presentador cambiará los famosos de Sálvame por los anónimos, dos tipos de invitados muy distintos, según su análisis. "Para un famoso, ir a un plató es una profesión y pierden espontaneidad. El anónimo tiene un punto de inocencia que te atrapa". En este sentido, Jorge Javier también ha descartado la presencia de colaboradores populares.

"No. Es mi programa y no", ha sentenciado de forma tajante, a pesar de que durante años estuvo rodeado de ellos en Sálvame. "Hay que reivindicar la televisión del presentador, una televisión de autor. He trabajado con los mejores colaboradores y ahora me gusta tener el programa y enfrentarme solo a algo nuevo, por eso es un reto y tengo ganas de empezar", ha dicho. "Es un reto absoluto y estoy entregado a él", ha insistido.