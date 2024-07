Después de 50 años dedicados a la parrilla televisiva, Rosa Villacastín se despidió de los focos de la mano de Jordi González. La periodista, recientemente, echaba la vista atrás para recordar su trayectoria en la última entrevista de El País. Así, acostumbrada a hablar sin tapujos sobre cualquier asunto, la comunicadora se pronunciaba sobre aquel desencuentro que tuvo con Jorge Javier Vázquez y en qué estado se encuentra su relación con el presentador de Mediaset.

La tensión entre ellos comenzó, cuando el de Badalona apenas estaba dando sus primeros pasos en el mundo periodístico. Así, Rosa recordó como el conductor de Supervivientes fue a entrevistarla, cuando trabajaba para la revista Pronto; ella presentaba Extra Rosa.

"Jorge era muy bueno y le ofrecí trabajo en Antena 3. Vino, firmó y mira dónde está", recuerda la periodista de aquellos inicios. Más aún, Rosa hubo una época que se refería a él como su "gran descubrimiento" de la parrilla. Sin embargo, del amor al odio hay un paso: sus lazos se cortaron tras un desencuentro, que ella misma califica como "chorrada".

"Un día le mandé un WhatsApp mientras él estaba en pantalla hablando de Rocío Carrasco. Me dijo: 'Rosa, estás en tu casa sin hacer nada, dándole al dedito. Déjalo", cuenta en la citada entrevista. La colaboradora de Lazos de Sangre se molestó con que el de Badalona le dedicara tales palabras en pleno directo. "Si me lo hubiera dicho en privado, me habría hecho gracia. Pero me molestó que lo dijera en directo", añade. Lejos de quedarse callada, sentencia su vínculo con él: "No quiero saber nada. Cuando paso página, paso página", sentencia.

Tampoco quiere saber "nada" de los programas de la cadena de Fuencarral: "Ahora los personajes salen de Gran Hermano y Supervivientes. Yo comí con Carlos de Inglaterra y la Presyler… ¿Cómo me van a interesar chavales de Gran Hermano? No tienen nada interesante que contar".