Carlos Latre: "Al rey Juan Carlos le hace gracia cuando le imito, dice es que muy cachondo"

Crónicas marcianas dio a conocer a Carlos Latre hace ahora 25 años. Llegó al programa echando morro, porque Xavier Sardà no le quiso atender en un evento al que acudió y él comenzó a hacer imitaciones delante del presentador. "Me pidió el teléfono y en un mes estaba en el programa". Latre triunfó en Crónicas y ha sabido mantenerse durante un cuarto de siglo en los escenarios (y la televisión) con su capacidad para meterse en la piel de otros. "Al rey Juan Carlos le hace gracia cuando le imito, dice es que muy cachondo", explica a Informalia. "Y los reyes Felipe y Letizia me dijeron que la imitación que más les gusta es la de Ferrán Adrià".

El showman repasará toda su trayectoria en un especial, Carlos Latre. Inimitable, que Movistar Plus+ ofrecerá el martes 23 de julio. Recordará sus éxitos, pero también sus fracasos. "Me la he pegado 40 veces", admite. Ese programa, además, será un punto de inflexión entre sus primeros 25 años en el mundo del espectáculo -los últimos en Tu cara me suena y El Hormiguero de Antena 3- y la etapa que abrirá en septiembre como nuevo presentador del access de Telecinco con Babylon Show. "Pablo Motos ha sido comprensivo, sabe que estos trenes pasan y hay que cogerlos".

¿Cómo llegaste a Crónicas marcianas? ¿Es verdad que le echaste morro con Sardà?

Sí. Fui a una rueda de prensa y le pedí una entrevista y me dijo que no. Me puse delante de él a imitar y me dijo: 'Estás loco, pero te doy la entrevista'. Luego me pidió el teléfono y, al cabo de un mes, estaba en Crónicas marcianas.

Eso demuestra que hay que lanzarse...

Soy un osado, un temerario, un loco. El miedo paraliza y hay que lanzarse a la piscina porque siempre sacas algo.

¿Sardà te daba libertad a la hora de crear los personajes?

Javier era un tipo que se rodeaba de mucho talento y él lo vio en mí y me dejó fluir. Lo único que hacía era regarnos. Era muy generoso, nos daba unas pautas y aprendíamos del mejor. Era un equipazo y yo era el becario.

Y luego creaste a 'Bea, la becaria'. ¿Fue el personaje que te catapultó?

El punto de inflexión fue Jorge Berrocal y su '¿Quién me pone la pierna encima?' con la explosión de GH. Luego vino Tamara, Papuchi y Bea, que es mi gran personaje. Nació de casualidad, cuando me pidieron hacer a una presentadora de Telediario. Sardà se tronchaba con ella.

¿Alguna vez has tenido algún problema con algún famoso que has imitado?

Lo más complicado fue cuando tuve que hacer de Franco delante de Carmen Martínez Bordiú en ¿Dónde estás, corazón? Se mascaba la tensión. Carmen entendió que lo hice porque me lo habían pedido, pero me dijo que no había sido agradable. Sudé mucho.

¿Quién ha sido el famoso más agradecido contigo?

Muchos. A Julio Iglesias le encanta, también a Jaime Peñafiel o al Rey emérito, a quien le hace mucha gracia cuando le imito. He tenido la suerte de caer bien.

¿Qué te ha dicho el Rey emérito?

Le hace mucha gracia, dice que es muy cachondo. Y los reyes Felipe y Letizia me dijeron que la imitación que más les gusta es la de Ferrán Adrià, porque le tenían muy presente porque él hizo su convite de bodas.

En el especial 'Inimitable' (Movistar Plus+) hablas de tus éxitos, pero también de tus fracasos. ¿De qué se aprende más?

Como decía Capote, el fracaso es la sal y la pimienta del éxito. No se fracasa, se aprende. No pasa mucho ni con el éxito ni con el fracaso. Es verdad que en España se penaliza el fracaso, pero en EEUU me ficharon en la CBS porque había fracasado y me había reinventado. Hay que hablarlo con naturalidad. Yo me la he pegado 40 veces.

Uno de los momentos más especiales de 'Inimitable' es la actuación que haces con tu hija, que tiene un gran talento. ¿Quiere dedicarse al espectáculo?

Es una maravilla. Es un talentazao. Le digo que busque su camino y su personalidad, que sea Candela y no Latre. Tiene muchas aptitudes y una gran actitud. Se quiere dedicar a esto y quiere hacer teatro musical.

Después de estos 25 años, en septiembre comienzas una nueva etapa en Telecinco. ¿Te da vértigo?

No. Este Inimitable de Movistar Plus+ es la confluencia de los 25 años y la nueva etapa en la que voy a poner en práctica todo lo que he aprendido en ese tiempo. Tengo ilusión y nervios.

¿Cómo se tomó Pablo Motos y el equipo de 'Tu cara me suena' tu marcha a Mediaset?

Pablo fue comprensivo, sabe que estos trenes pasan y hay que cogerlos, me dijo: 'Me sabe mal porque te queremos mucho, pero adelante. Aquí me tienes para lo que necesites y aquí cabemos todos'.

Pero vas a ser su rival...

Yo no lo veo así, la gente se empeña en que haya competitividad, pero cabemos todos. Eso sí, hasta que acabe Tu cara me suena este viernes soy 100% Atresmedia.

¿Se lo tomaron bien en Tu cara me suena?

Sí, esa es mi casa. Nací en Gestmusic con Sardà, Cruz y Mainat... y ahora con Tinet Rubira. Y es mi casa. Estoy convencido de que volveremos a hacer muchas cosas.

¿También hay sitio para Broncano en el access?

Hombre, claro. Y para Wyoming, que es un señor que hace un millón de espectadores cada día. Y para First Dates. Esto solo es televisión.