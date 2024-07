Pedro Piqueras se moja y adelanta quién ganará la batalla entre Pablo Motos, Broncano y Latre

Desde que Pedro Piqueras se despidió de la audiencia el pasado 21 de diciembre de 2023, su vida por fin le ha dado el respiro que necesitaba. Ahora ya no vive pegado a la actualidad, no ve las noticias buscando fallos ni se siente obligado a estar tan al día de los conflictos nacionales e internacionales que nos rodean. Y, dice en bajito, para que su confesión sea casi un "off the reccord", que ahora incluso sonríe más.

"No echo de menos para nada el trabajo, lo que sí que echo de menos es a la gente, a los compañeros tan maravillosos que tuve. Llegó un momento, tres años antes de irme, que yo ya pensé que era la hora de marcharme, pero no pude porque llegó la pandemia, la guerra de Ucrania… fijé mi salida cuando hubiera un presidente elegido, y así lo hice. Y estoy feliz, porque además ahora hay personas que lo están haciendo muy bien", nos ha contado, al tiempo que ha confesado: "He trabajado mucho durante 51 años y echaba tanto de menos la posibilidad de tomarme una cerveza con mi familia o con mis amigos por la tarde que por eso lo estoy disfrutando. No quiero pensar en el trabajo, aunque reconozco que me gustaría hacer algo, porque esta profesión me encanta".

"Le estoy dando vueltas porque me piden un libro sobre mi vida y mi experiencia, y para mí es muy difícil hablar de mí. Quizás haría una cosa conmigo como testigo, pero no pondría a parir a nadie. Sería una cosa amable y no sé qué va a salir de ahí", nos confesó en un evento en el que Pedro descubrió en primicia las nuevas hamburguesas que el chef Dabiz Muñoz ha creado para Burger King, una cena en la que estuvo acompañado por otras celebrities como Anne Igartiburu, Paula Echevarría o Alba Carrillo.

Pero mientras se decide o no a escribir, de momento, dice, se lo está pasando muy bien haciendo conferencias o dando entrevistas. "Y estoy disfrutando un poquito más de la vida, yendo a conciertos, teatros, paseando por Madrid por la tarde… cosas que antes no hacía ni los fines de semana porque estaba cansado. Y estoy como un niño disfrutando de esas cosas, y muy ocupado", nos confesó el periodista, que ahora es cuando se está dando cuenta del cariño que despierta entre la gente: "Tengo más fans ahora que nunca", dijo divertido.

En cuanto a la tele, no le costó confesar que ahora no está "tan pendiente como antes": "Ahora me lo trago todo con una ingenuidad maravillosa", nos dijo el periodista, que este verano tiene como planes hacer un viaje por el cantábrico y visitar la isla de La Palma. A pesar de su relax mediático, sí se atrevió a hablar sobre la temporada que llegará en septiembre y la dura competencia que habrá en el access donde, curiosamente, se posicionó por la que hasta hace poco era su competencia: "Yo creo que va a ser difícil desbancar a Pablo Motos, creo que está muy fuerte y hay cosas como la fidelidad del público, que es muy difícil cambiarla de un día para otro. Yo, como era un tipo mayor que ya se había hecho en la tele, tenía esa ventaja de la fidelidad. Y ahora es cuando lo estoy notando. Cuando estás mucho tiempo la gente se fía de ti, así que creo que va a ser difícil desbancar a Pablo Motos. Ahora, las otras dos opciones son muy buenas, tanto Broncano como Carlos Latre. Para mí es una incógnita ver cómo van a funcionar. Pero son impresionantes. Les hará falta un tiempo en el que el público le ponga faltas a uno, dieces a otro, hasta que se queden con su programa", pronosticó.