El emotivo adiós de Broncano a Movistar Plus+ antes de "pedir la portabilidad" a TVE: "Esto no se podría haber hecho en otro sitio"

El pasado mes de abril se hizo público el fichaje de David Broncano por RTVE para competir contra El Hormiguero, como adelantó Informalia en primicia el 28 de febrero. Así, el showman se ha despedido de su andadura en Movistar Plus+ con su última aparición en la plataforma de pago antes de comenzar una nueva etapa en el access prime time de la cadena pública.

"Último día en Movistar Plus+. Han sido siete años y nos han tratado muy bien. El programa no se podría haber hecho en otro sitio, lo digo en serio", le decía el jienense a Jorge Ponce. El presentador dedicaba unas emotivas palabras a la plataforma que permitió el estreno de su programa y la que ha sido su casa durante siete temporadas: "Si no hubiera sido por Movistar Plus+, este programa no habría existido", añadía a la par que levantaba los aplausos en el Teatro Príncipe Gran Vía. Unas emotivas palabras que, además, reconocía Ponce: "Qué cosa más bonita has dicho".

Por su parte, el humorista comentaba que antes de su marcha a la cadena pública, tenían cosas pendientes de terminar. La primera, "llamar al 1004" para despedirse y "pedir la portabilidad": "A lo mejor nos ofrecen un iPhone y nos quedamos...", bromeaba el colaborador. "Igual se complicó todo mucho porque no llamamos al 1004", contestaba Broncano.

Y sí, fue un fichaje complicado que hasta el cuarto intento no se fraguó. Además, hizo estallar una guerra interna en la cúpula de la cadena pública y se llevó por delante dos cabezas: la de la presidenta, Elena Sánchez, que sigue como consejera, y la del director de Contenidos, José Pablo López, principal valedor de esta operación impulsada por Moncloa para debilitar El Hormiguero de Pablo Motos, azote del Gobierno y un dolor de cabeza permanente para Pedro Sánchez.

El contrato aprobado supuso un acuerdo con las productoras Encofrados Encofrasa, propiedad de Broncano, y El Terrat por dos temporadas, con un presupuesto máximo de 14.076.135 euros por cada una de ellas: la que va desde septiembre de 2024 hasta junio de 2025 y la que arrancará en septiembre de 2025 y se alargará hasta junio de 2026.

