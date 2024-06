Problemas para David Broncano: no tiene permiso para utilizar la marca 'La Resistencia' en TVE

David Broncano está a punto de cerrar su andadura en Movistar Plus+ y en septiembre comenzará una nueva etapa en TVE. Presentará el nuevo programa de La 1 en el access prime time en competencia directa contra El Hormiguero. Sin embargo, parece que ese formato no podrá utilizar la marca La Resistencia, porque sigue siendo propiedad de Movistar Plus+.

A falta de dos meses para el estreno de Broncano en la cadena pública, no existe ningún acuerdo entre TVE, El Terrat y Movistar Plus+ para que el showman pueda usar el título de La Resistencia en su nueva andadura. La marca sigue siendo propiedad de Telefónica y parece que no tiene intención de desprenderse de ella, según El independiente. Así las cosas, al menos que haya cambios en las próximas semanas, Broncano no podrá presentar un programa con el nombre de La Resistencia en TVE. De hecho, la Corporación lo sigue denominando Nuevo programa access PT o al menos es así como lo refiere la presidenta interina Concepción Cascajosa en las preguntas parlamentarias que ha respondido sobre este formato.

Si Movistar se queda con la marca y la imagen corporativa de la misma, podrá seguir usándolo de la manera que lo crea conveniente. En un futuro, podría recuperar el programa con otro presentador o, al menos, puede seguir emitiendo las reposiciones de La Resistencia en el canal continuo que tiene sobre este programa.

Después de un culebrón que provocó un terremoto en TVE, la cadena cerró hace un par de meses el fichaje de Broncano para renovar su access prime time. El acuerdo es por dos temporadas, a razón de 14 millones cada una, y se emitirán 160 entregas por curso. De esta forma, cada programa de Broncano tendrá un coste de 87.500 euros.

Además de Broncano, el acuerdo obliga a TVE a contar con Ricardo Castella y Jorge Ponce. Sobre el resto de colaboradores, la cadena podrá oponerse si lo considera oportuno. "La productora gozará de libertad de producción y creativa", explica Cascajosa en una respuesta parlamentaria, pero tendrá que respetar el "Manual de Estilo" de RTVE.