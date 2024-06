Broncano, contra las cuerdas: se topa con la actriz a la que ha mandado al paro tras fichar por TVE

David Broncano recibió este miércoles en La Resistencia a Denisse Peña y Gabriel Guevara, actores de la serie Desde el mañana (Disney+), con quien habló de este y otros proyectos. También hubo espacio para preguntar, como es habitual, por sexo. Sin embargo, este asunto destapó un asunto del que el presentador hubiera preferido no hablar.

Denisse Peña explicó que no había tenido relaciones en el último mes por el alto ritmo de trabajo que lleva. "Trabajo en una serie diaria", se excusó. La curiosidad de Broncano, que le preguntó de qué ficción se trataba, provocó el momento más incómodo de la noche.

"Qué bien que hayas sacado este tema: en 4 estrellas, de La 1 de TVE, por las noches", explicó Peña. Es importante indicar que esa serie se emite en la franja de access prime time, precisamente el tramo que a partir de septiembre ocupará Broncano cuando estrene su nuevo programa en la cadena pública. La llegada de La Resistencia a TVE, por lo tanto, supondrá el final de 4 estrellas.

"Quiero pensar que no son cosas relacionadas. Que son decisiones que se toman por distintos lados. Me sabe mal ahora", comentó el presentador. "¿Ella se pira porque entramos nosotros?", preguntó Grison, uno de los colaboradores del presentador de Movistar Plus+. "Conozco a mucha gente que trabaja ahí pero sois todos gente muy talentosa y seguro que en breve hay nuevos proyectos", explicó Broncano para salir del atolladero.

"Te he hecho sudar de repente eh", bromeó Denisse Peña tras darse cuenta de la tensión que había provocado al poner contra las cuerdas a Broncano. "Sí, me han entrado los calores. Hacía tiempo que la pregunta del sexo no acababa con giro imprevisto", reconoció el showman. "Ya te dije que venía a todo. No lo iba a sacar si no lo hacías tú", se excusó la actriz.