Enigmática despedida de Pablo Motos en su última noche en Antena 3 antes de competir con Broncano: "Ahí lo dejo"

"Hoy es el último programa de la temporada y vamos a darlo todo". Pablo Motos comenzó así la entrega de El Hormiguero que Antena 3 emitió este lunes, con la que cerró el curso. El programa se va de vacaciones, pero volverá en septiembre. Cuando regrese, eso sí, Motos tendrá nuevos rivales, porque Broncano comenzará su andadura en TVE y Carlos Latre hará lo propio en Telecinco.

Como es tradición, Pablo Motos contó con Santiago Segura en el último programa de la temporada de El Hormiguero. El actor y director acudió para promocionar la cuarta entrega de la película Padre no hay más que uno, que llega el 17 de julio. "Cuando llego a El Hormiguero todo el mundo me dice: 'Qué alegría verte", comentó el showman. "Luego me he dado cuenta por qué es, porque Montse, la de vestuario, me ha dicho: 'Es que como llevas cuatro años viniendo en el último programa de la temporada, sabemos que nos vamos de vacaciones".

Motos y Segura hablaron del éxito en taquilla de Padre no hay más de uno y bromearon sobre la peluca que el actor lleva en esta película, donde interpreta a un padre de familia numerosa. "¿Me meto yo contigo y con El Monaguillo, que vais a poneros pelo?", preguntó, entre risas. "¡Si yo no me he puesto pelo!", contestó Motos. "¡No lances bulos, que eso es fango!", bromeó el presentador. "Es la máquina del fango", siguió Segura entre risas.

El actor también participó en la tertulia de humoristas del programa, donde estaba El Monaguillo. Éste preguntó a Motos sobre el futuro del programa y si iban a seguir en septiembre. "Sí, seguimos", confirmó Motos de manera rotunda, antes de dejar una despedida un tanto desconcertante. "Que paséis un magnífico verano. Disfrutad muchísimo y nos vemos a la vuelta de verano...", lanzó. "Ahí lo dejo".