Mariló Montero cree que Pedro Sánchez ha "tomado" TVE y critica el fichaje de Broncano para hundir a Pablo Motos: "Es enfermizo"

Mariló Montero arremete con dureza contra Pedro Sánchez y el PSOE por "colonizar" TVE, la cadena para la que ella trabajó durante ocho años al frente de las mañanas. La periodista se queja de que es "una fábrica de ideologización pública" y afirma que hay "muchos compañeros dentro que no pueden trabajar con libertad".

"Tienes TVE totalmente colonizada, tienes a Cascajosa, presidenta de RTVE, que es militante del PSOE. No se cortan un pelo, tienen el consejo bloqueado, están haciendo contratos millonarios", lamenta la periodista, que hace un alegato a favor de la televisión pública porque "es de toda España, de todos los españoles". "Pero claro, si un grupo de gente se sindica y se mete a hacer trabajos políticos por encargo políticos, estás acabando con todo un medio de comunicación. Entonces lo estás convirtiendo en una vergüenza. Eso es lo que está pasando, especialmente ahora".

Montero afirma que RTVE está tomada por el PSOE. "Ahora, totalmente, sin dudarlo", dice en una entrevista en The Objective. "Es una casa que está tomada por encargo de Pedro Sánchez, que está poniendo a dedo a presentadores, pues qué pena que pierdan también su brillo y su nombre y su prestigio porque te señale un político concretamente para colocarte ahí".

En este punto, la presentadora critica el fichaje de David Broncano, que a partir de septiembre intentará desbancar a Pablo Motos, un presentador que se ha convertido en el dolor de cabeza de Pedro Sánchez. "No me gustó la forma de Pedro Sánchez de encargar el fichaje de Broncano. Eso no se puede hacer así, no se debe hacer así. Tienes que elegir a las personas por lo menos de una forma más decorosa. Disimula un poco, pero es que eso fue una guerra. Hay que acabar con El hormiguero, hay que hablar con Pablo Motos'. Chico, qué insidia tienes con este pobre hombre", se queja Mariló.

La presentadora defiende al presentador de Antena 3, porque "es alguien que lleva trabajando toda la vida y que ha hecho la combinación perfecta durante al menos 18 años, que les va de maravilla con El Hormiguero y Pedro Sánchez se revuelca en el sofá y piensa que están todos los días criticándole". "Es un programa de entrevistas y de humor y hacen una tertulia que hablan un poquitico de política a la semana, porque lo demás es humor. Es enfermizo. No soporta que se le critique absolutamente nada. Entonces, hacer de Kim Jong-un y coger una televisión... a mí lo que me sorprende es que haya gente que le sigue y que pierda su dignidad y su vocación".