Rocío Carrasco se cuela en 'Supervivientes': el dardo envenenado de Sofía Suescun a Olga Moreno

Este jueves, Telecinco celebraba el último debate de Supervivientes: All Stars con Sandra Barneda como presentadora. Así, se reunían todos los concursantes de esta edición histórica tras el liderato de Marta Peñate frente a Alejandro Nieto, Sofía Suescun y Jorge Pérez. Sin embargo, la protagonista de la entrega fue la guerra abierta entre Olga Moreno y la hija de Maite Galdeano.

Cierto es que la ex de Antonio David Flores y la novia de Kiko Jiménez han protagonizado tensos enfrentamientos en su paso por los Cayos Cochinos. Incluso, la que fuera la ganadora del formato en 2018 ya le soltó un dardo envenenado a Moreno, recordándole su pasada relación con Antonio David Flores: "Eres la reina de las víctimas. Vete, que tienes jaleo fuera. Todos tenemos un nombre y una vida".

Así las cosas, la tercera finalista volvió a arremeter contra Olga a raíz de una discusión con Adara Molinero. Mientras esta última y Suescun se intercambiaban ataques, Moreno intervenía para defender a su amiga Adara, pero Sofía le mandaba callar sin pudor.

Era entonces cuando la presentadora se veía en la obligación de corregir a Suescun: "Aquí no se tiene que callar nadie. Olga también está en el concurso, ha sido una Superviviente, All Star y también puede hablar". Un toque de atención que la novia de Kiko Jiménez respondía con la famosa frase que Rocío Carrasco le dedicó a Olga en su docuserie, Contar la verdad para seguir viva. "Sí, pero no tiene coño". La cara de Moreno era un auténtico poema, mientras los presentes del plató se quedaban atónitos.

Me temo que tenemos el triplete pic.twitter.com/puH9nr1JUn — Dani (@danistrxnd) August 1, 2024