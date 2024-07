Supervivientes: All Stars llegaba a su fin este domingo con la victoria de Marta Peñate. Laura Madrueño se despedía de los Cayos Cochinos después de más de cinco meses de reality ininterrumpido y alojada en las tierras de Honduras. La presentadora -por segundo año al frente del programa desde la isla- empalmó la edición habitual de cada año -Supervivientes 2024- y después la citada temporada histórica, que reunió a los grandes triunfadores del programa. Así, decía adiós entre lágrimas y echaba el cierre a la mítica e icónica Palapa.

"Gracias a todos los que nos habéis acompañado al otro lado, siguiendo cada directo, cada gala, en las que esperamos, de corazón, haberos emocionado, hecho reír y llorar, gracias por haber compartido con nosotros este trabajo que tanto amamos", comenzaba su discurso, mientras las luces de la Palapa se apagaban.

"Mi agradecimiento es para las 200 personas que hace más de cinco meses dejaron sus vidas a más de 9.000 kilómetros de aquí para hacer algo irrepetible: magia", añadía Madrueño con la voz ya entrecortada, sin poder contener la emoción. Y, apuntaba: "En este lugar he aprendido que la vida puede ser mucho más gracias a todos vosotros. Cada día que hemos pasado trabajado juntos he seguido admirando el trabajo impecable que hacéis para que el mejor programa de la televisión se haga realidad. Gracias a todos por formar parte de este viaje, de una aventura que de nuevo me ha hecho vibrar cada día y que me hace sentir junto a vosotros una auténtica privilegiada", le dedicaba a sus compañeros de equipo, que también han estado cinco meses en los Cayos Cochinos.

Precisamente, el llanto de la presentadora llegaba con las palabras hacia sus compañeros y los espectadores del formato: "Gracias a todos por el esfuerzo incansable día tras día, por convertirnos en esta gran familia que solo tenemos aquí, en nuestras Honduras, y gracias por dar sentido a todo esto, al programa más difícil de la televisión y a la experiencia más dura, más complicada y a la vez, más feliz de nuestras vidas. Supervivientes sois todos y cada uno de vosotros, y ahora sí compañeros, apagamos la Palapa porque volvemos a casa", concluía con un caluroso aplauso desde España. Así, las antorchas se apagaban dejando completamente a oscuras la icónica Palapa.

La organización de 'Supervivientes' en el punto de mira

Cabe recordar que la organización del formato de Telecinco junto con la productora, Cuarzo Producciones, han estado en el punto de mira durante todo el concurso. Sus decisiones han sido cuestionadas en más de una ocasión como ocurrió, por ejemplo, con su postura respecto a Carmen Borrego, la visita de Maite Galdeano a Rubén Torres, el conflicto entre Ángel Cristo Jr. y Arantxa del Sol con la famosa "colleja", y la trama en torno a Sofía Suescun con las consiguientes críticas por el triunfo de Marta Peñate.

Así las cosas, la organización se vio en la obligación de conceder explicaciones para limpiar su imagen. En un encuentro con este portal y otros medios, Juan Ramón Gonzalo, director general de Cuarzo, expresó que han "contado la verdad desde el minuto uno": "Cuando a alguien no le sale bien el programa, tiende a echar la culpa a los demás. A nadie se le puede estar guionizando durante tres meses. A nadie se le puede obligar a decir o hacer algo que no quiere hacer", añadió.