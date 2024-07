La inédita y paranormal confesión de María Verdoy: afirma ver muertos a los pies de su cama

La vida espiritual y paranormal sigue siendo una gran incógnita para los mortales. Precisamente, sobre este tema ahondaron en la última entrega de Socialité. Comentaron la entrevista que Cristina Tárrega realizó en La vida sin filtros a Paul Burrell, el mayordomo de Lady Di, que afirmó mantener conexión con la difunta esposa de Carlos III a través de un vínculo paranormal. Así, la conductora del formato de crónica social, María Verdoy, se abría en canal para confesar un secreto hasta ahora desconocido.

"Yo tengo episodios nocturnos", soltaba la presentadora ante la mirada atónita de su compañero, Antonio Santana, para confesar sus experiencias paranormales.

Por su parte, el presentador expresó que "no la he tenido, pero me da mucho respeto". Así las cosas, Verdoy añadía: "Muchas veces me despierto y veo siluetas de personas a los pies de la cama. Me despierto sobresaltada. Al rato se me pasa, pero yo veo presencias muchas veces a los pies de mi cama y convivo con ellas".

Por si fuera poco, María aclaraba sus palabras: "Si me quieren decir algo... No he llegado ahí porque me asusto. De carne y hueso no parecen, pero yo los veo".