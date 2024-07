Mediaset, que no sale de la crisis de audiencia que arrastra desde haca casi dos años, ha sorprendido con la promoción y el anuncio de la vuelta de ¡Allá tú!, el clásico concurso de las cajas de Jesús Vázquez.

Se emitirá desde este lunes inclusive y estará en su parrilla hasta los miércoles. No obstante, no se emitirán nuevas entregas o inéditas, sino que serán programas repetidos, según confirma El Confidencial.

Así, Mediaset recupera para este verano uno de sus concursos más clásicos. Hay que recordar que el formato llevaba 12 años fuera de su programación (se despidió en 2011), cuando el conglomerado decidió resucitarlo en mayo del pasado año.

Sin embargo, el concurso presentado por Jesús Vázquez, su conductor original, fue incapaz de hacerse un hueco en el access prime time de la cadena y, finalmente, fue retirado de este emplazamiento. Es decir, se convirtió en otra víctima de El Hormiguero, porque en tres meses no logró ser competitivo contra Antena 3. Más aún, la temporada promedió un 9,7% con algo menos de un millón de espectadores (958.000).

Cierto es que esta nueva maniobra de poner al formato en el access de la cadena de Fuencarral se debe a cubrir el vacío que ha dejado Supervivientes: All Stars, que llegó a su fin este domingo con la victoria de Marta Peñate. No obstante, no se emitirán nuevas entregas o inéditas, sino que serán reposiciones de aquellas más destacadas. Una estrategia idéntica a la que lleva a cabo Antena 3 cada verano con la emisión de las entregas más destacadas del programa de Pablo Motos.