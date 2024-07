Nuria Marín carga de nuevo contra Mediaset: reniega de Telecinco y califica de "vergüenza" su despido de la cadena

Nuria Marín lo ha vuelto a hacer. La presentadora ha arremetido de nuevo contra Mediaset tras su abrupta salida de Telecinco a finales de 2023. Al igual que María Patiño, fue apartada de Socialité. La periodista ha hablado para Versió RAC 1 de RAC1, donde ahondó en los detalles de su despido de la cadena de Fuencarral y de cómo se enteró del mismo, entre otras cosas.

Así, la comunicadora catalana expresó que se enteró por la prensa y no por los directivos. Una situación similar a la que vivieron los rostros del ya extinto Sálvame, cuando fulminaron el formato de la cadena: "Se filtra, en los confidenciales digitales, que nos echan a María Patiño y a mí. Yo llamo a la cadena y digo que me parece una vergüenza, que al menos sea un humano quien te comunique que te quedas sin trabajar".

Los rumores de despidos y cierres de emisiones fueron una constante a lo largo del pasado año en la principal cadena de Mediaset. Rumores que también llegaron a Marín: "Decidieron que nosotros no teníamos que seguir allí e intenté hacer una salida lo más elegante que pude. No he querido mirar atrás ni lo que hace o deja de hacer Mediaset".

No es la primera vez que la periodista habla de su etapa truncada en Telecinco. Ya lo hizo en una entrevista que concedió a este portal: "Lo que yo tenía muy claro es que lo que estaba pasando no es porque yo fuera mala profesional. Yo soy buena, muy buena profesional. Entonces era por otras razones que están ahí".

Actualmente, Marín colabora en Està passant y presenta Love Cost. También está al frente del nuevo concurso de la cadena catalana, Tens un minut?.