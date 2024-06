La lacrimógena despedida de Laura Madrueño de 'Supervivientes' y el emotivo apagón de la 'Palapa'

Arrancada la recta final de Supervivientes, los sentimientos están a flor de piel. Tras una emotiva y durísima expulsión entre Torres y Gorka, este domingo Laura Madrueño se despedía de los cuatro finalistas con el cierre icónico de la 'Palapa'. Una despedida en la que la presentadora - por segundo año al frente del programa desde la isla - no ha podido evitar las lágrimas después de tres meses en los Cayos Cochinos.

"102 días han pasado desde que encendiésemos por primera vez esta Palapa. Bajo la atenta mirada de Poseidón, este gran templo de piedra, fuego y agua prendía sus antorchas para recibir a veinte nuevos valientes que se atrevían a formar parte de Supervivientes", comenzaba su discurso, mientras las luces de 'la Palapa' se apagaban.

"Quince semanas de aventuras en las que el hambre, el cansancio, el agotamiento y la desidia se convertían en sus enemigos. Y se hacían presa de ellos. Sin imaginarse que iban a tener fuertes contrincantes. La valentía, la superación, el coraje y la lucha les hacían sobreponerse, a pesar de todo, logrando convertirse en verdaderos ejemplos de la palabra sobrevivir. Esta noche apagamos la Palapa para ellos. Una Palapa que se apaga después de haber hecho historia", añadía.

Sin embargo, las lágrimas de Laura llegaban con las palabras dedicadas a sus compañeros: "Ellos son los verdaderos protagonistas. Gracias a todo por haber estado conmigo. Gracias a todos los que hacéis posible este programa. Gracias por acompañarnos. Gracias por vivir esta aventura de principio a fin. Gracias por dejaros la piel y por hacer posible la magia de Supervivientes, y por haberme cuidado todos estos meses. Y ahora sí, equipo, apagamos las antorchas", manifestaba completamente rota.

Así, las antorchas se apagaban dejando completamente a oscuras la icónica 'Palapa', aunque no tardará en volver a encender las luces con el comienzo de Supervivientes: All Stars este jueves, 20 de junio. No obstante, antes se conocerá quien de los cuatro finalistas -Arkano, Marieta, Pedro García Aguado o Rubén Torres- se alzará con el codiciado maletín.

La organización de 'Supervivientes' en el punto de mira

Cabe recordar que la organización del formato de Telecinco junto con la productora, Cuarzo Producciones, han estado en el punto de mira durante todo el concurso. Sus decisiones han sido cuestionadas en más de una ocasión como ocurrió, por ejemplo, con su postura respecto a Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos no participó en la mayoría de las pruebas de recompensa y, además, fue apartada de la convivencia tras sentirse 'indispuesta'. Un gesto que no gustó nada a los espectadores, que abogaban por que la hermana de Terelu Campos estaba recibiendo un trato a favor en comparación con el resto de concursantes.

De la misma forma, la visita de Maite Galdeano a Rubén Torres, la penitencia impuesta a Marieta para recibir el abrazo de su madre o las numerosas salvaciones de Blanca Manchón estuvieron en el punto de mira por parte de los espectadores. Más aún, se cuestionó la doble moral de la productora tras la confesión de Ángel Cristo Jr. y su encontronazo con Arantxa del Sol.