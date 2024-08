Para sorpresa de muchos, Marta Peñate se proclamó ganadora de Supervivientes: All Stars frente a Alejandro Nieto y tras derrotar a Sofía Suescun, quien se colgó la medalla de bronce. Fue una victoria dulce para la canaria, que nunca había ganado un reality de todos en los que había participado. Sin embargo, su victoria se vio empañada de polémica por el estallido de los seguidores del programa en las redes sociales, donde arrojaron comentarios de "apagón" y "boicot" contra la organización del formato: "Tongazo del siglo", escribieron al considerar que la justa ganadora habría sido la hija de Maite Galdeano.

Muchas quejas, pero mismo resultado. La novia de Tony Spina se llevó los codiciados 50.000 euros del premio final a su cuenta corriente (o no), pues en realidad la concursante confesaba que no los dejará en el banco ni se lanzará a emprender. Peñate lo tiene claro: compartirá el dineral con su mayor amor, Tony. "El premio es mío y de mi novio, lo usaré para algo en común. Una casita, cositas que tenemos pendientes...", explicaba en la última entrega de Supervivientes.

Sus palabras dejan patente las ganas de Marta por construir un nuevo nidito de amor con su novio, con quien reside en las afueras de Madrid en un acogedor y estiloso piso. Sin embargo, aún no sabemos qué hará la recién ganadora con su futura maternidad.

Cabe recordar, que la que fuera concursante de Gran Hermano, antes de embarcarse en la aventura de los Cayos Cochinos se estaba sometiendo a un tratamiento de fertilidad para ampliar la familia con Tony. "Lo que me perturba es lo que me ha conllevado. Lo de 'no lo voy a conseguir, no lo voy a lograr', esa matraca es la que me mata. El dinero me da igual. Hay casos de mujeres que desgraciadamente no lo consiguen. Antes hablaba del tema este y lloraba", confesaba.