Jorge Javier Vázquez no acepta consejos y reivindica su 'Diario' pese a su tropiezo en audiencias: "Un programa requiere tiempo"

El diario de Jorge, estrenado en pleno verano y en una franja complicada para esta nueva Telecinco, no ha hecho más que caer en audiencias desde su estreno el 29 de julio. Este lunes hizo mínimo con un 6,8% de share. Este martes tan solo subió una décima (6,9%) con 626.000 espectadores de audiencia media.

Una semana y media después de su estreno, el presentador del extinto Sálvame publica este miércoles en su blog de Lecturas: "Comprenderéis que necesite mis días. Qué nervioso estaba el primer programa. Aceleradísimo, con el corazón disparado. Hacía años que no tenía esa sensación", reconoce.

Sin embargo, unos días después, Jorge Javier Vázquez se encontró más cómodo en el plató: "Volví muy contento a casa. Las piezas están empezando a encajar. Me estoy haciendo con dinámica y con Verónica, la directora, que es la persona que tengo ahora al pinganillo". En este sentido, se justifica: "He tenido al oído a las mismas personas durante muchísimos años: en el Deluxe, en el Sálvame diario, en Supervivientes, en Hay una cosa que te quiero decir. Acoplarse a otra requiere tiempo, paciencia y entusiasmo". Así las cosas, valora sobre la calidad del formato: "En una semana hemos progresado más que adecuadamente".

Eso sí, el presentador ha marcado distancia de las opiniones que se publican en redes sociales y le da un consejo a otros presentadores y presentadoras: "Recomiendo a todos los compañeros que estrenen un programa alejarse de las redes. Como es lógico, todo el mundo opina. Y todo el mundo tiene su parte de razón, o sea que tienes todos los números para volverte loco". No obstante, reconoce: "Lo que no soporto son los consejos. Por varias razones". Una de ellas: "Los consejos no se dan, se piden".

Jorge, que a comienzos de la temporada vivió la rápida cancelación de Cuentos chinos en el access prime time, no hace valoraciones de las audiencias que está cosechando su nuevo programa pero sí pide tiempo: "Ante un estreno televisivo me acuerdo mucho de los cien días que se le da a un gobierno que acaba de llegar al poder para poder empezar a valorar sus acciones. Pues lo mismo con un programa de televisión diario que nace con vocación de permanencia. Requiere tiempo para adquirir alma, corazón y vida, que diría el bolero".

Jorge Javier Vázquez llegó a Mediaset en 2003 y desde entonces ha sido el presentador estrella (Sálvame, GH, Supervivientes...). El pasado 25 de julio se anunció su renovación con el grupo. Pero todo cambió hace un año, cuando temió ser despedido coincidiendo con el final de Sálvame. El bache que sufrió en 2023 se acentuó con el fracaso de Cuentos chinos. Sin embargo, todo ha cambiado en los últimos meses, pues la cadena le ha vuelto a convertir en su presentador favorito y le ha encargado los proyectos más importantes.

Además de El diario de Jorge , que no arranca, y Supervivientes, el catalán tiene previsto presentar la próxima temporada el nuevo Gran Hermano de anónimos y Hay una cosa que te quiero decir. "Yo soy el ejemplo de lo que es la televisión. Quien quiera saber cómo es la televisión, que se fije en mí. En televisión, cuando llega el momento, todo desaparece de golpe", nos dijo en una entrevista con Informalia.