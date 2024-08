Tarde de 'gloria' para Jorge Javier: de su pullita para Piqué al mensaje para sus 'haters'

El presentador de Badalona ha regresado a las tardes de Telecinco y lo ha hecho con fuerza. Las audiencias no le respaldan (por el momento) y los 'haters' ya hablan de su fracaso similar al de Cuentos Chinos, pero Jorge Javier no se achanta y planta cara ante los peores presagios: "Nosotros vamos a estar aquí en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero… Mogollón de tiempo aquí para acompañaros", ha dicho este jueves.

Y es que la mitad de los españoles han comenzado este 1 de agosto sus deseadas vacaciones pero el presentador de El diario de Jorge tendrá que sufrir la ola de calor desde Fuencarral. Sarna con gusto no pica: "El autor de El Principito dijo: 'Que el niño que fuiste, no se avergüence del adulto que eres'. ¿Qué pensará el Jorge Javier que iba al López Torrejón de la calle Roger de Flor de Badalona? ¿Qué pensaría de esta persona en la que se ha convertido en la gran estrella de la televisión? A saber", ha dicho.

Y así, como la gran estrella de la televisión que dice ser, ha recibido este jueves a su nueva invitada, Sarah, una mujer transexual que quería sorprender con su transición a Ozain, su ex novio. El joven no sabía quién había requerido su presencia en televisión y Jorge Javier le ha ofrecido una pista musical: "Estoy muy obsesionado con Shakira", ha dicho el invitado. El de Badalona ha aprovechado para soltar una inesperada pullita: "Como Piqué". No ha incidido más en la broma pero ha despertado las carcajadas del público.

La antipatía entre el ex futbolista del Barça y el periodista viene de lejos. En junio de 2022, la ruptura entre Piqué y Shakira puso patas arriba la crónica social y Sálvame, que todavía estaba en antena, llenó sus horas hablando de los pormenores de la relación fallida. La aparición de Clara Chía y las pullas de la colombiana contra el padre de sus hijos y su nueva novia engordaron al pavo y mosquearon al dueño de Kosmos, que celebró la cancelación del formato de La fábrica de la tele: "¿Qué me han hecho? No me llevo mal con ellos, pero es indecente todo lo que hacen en ese programa. Es todo mentira. Además, para la sociedad es mejor que se acabe", dijo rotundo entonces.