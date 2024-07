El miedo de Jorge Javier Vázquez tras el estreno de 'El Diario': "Intento no leer nada de lo que se publica"

Jorge Javier Vázquez está de estreno desde este lunes, cuando comenzó a emitirse su nuevo programa en Telecinco, El Diario de Jorge. El programa que Mediaset le ha encargado para reflotar las tardes, las mismas que durante tantos años lideró con Sálvame, obtuvo en su estreno el 9,4% de share, mientras que este martes bajó al 8,1%.

El presentador se ha pronunciado acerca de su nuevo programa este miércoles en su blog de Lecturas. Sin embargo, fue días antes del estreno cuando cerró estas líneas: "Nota mental: después de el estreno de El diario de Jorge no leer nada de lo que se publique".

Y a continuación, explicó: "Hacer lo posible para vivir al margen de todo. Al menos, durante los primeros días. Luego ya iré abriendo la veda pero tengo que evitar darle de comer a la inseguridad que provoca un estreno".

En su carta, el comunicador de Badalona también habla de Sandra Barneda, César Muñoz y compañía, que se despidieron de Así es la vida el pasado viernes para dejarle hueco a lo nuevo de Jorge Javier: "A los compañeros les toca encontrar nuevo acomodo. Espero de corazón que lo consigan cuanto antes".

Y sobre la presentadora, ha dicho: "Durante este último año he hablado varias veces con Sandra Barneda. Coincidimos incluso en la final de Supervivientes 2024 porque a Laura Madrueño no le daba tiempo a llegar. Nunca hubiera dicho que Sandra fuera tan tímida. Yo también. La gente piensa que no lo somos porque nos dejamos la piel para luchar contra ese rasgo de nuestro carácter que tanto nos ha marcado".

Su nuevo programa ha llegado a la parrilla tras el fin de Así es la vida y hace de antesala de TardeAR, que este verano presentan Frank Blanco y Beatriz Archidona debido a las vacaciones de Ana Rosa Quintana. La comunicadora, a partir de septiembre, seguirá al frente del programa que no le ha dado los resultados que ella esperaba hasta el momento.

El que fuera presentador de Sálvame, que en los últimos meses ha obtenido grandes datos de audiencia con Supervivientes y tiene más formatos entre manos en Telecinco, seguirá en el grupo hasta 2027, tal y como anunciaron el pasado 25 de julio.

Jorge Javier Vázquez llegó a Mediaset en 2003 y desde entonces ha sido el presentador estrella (Sálvame, GH, Supervivientes...). Pero todo cambió hace un año, cuando temió ser despedido coincidiendo con el final de Sálvame. El bache que sufrió en 2023 se acentuó con el fracaso de Cuentos chinos. Sin embargo, todo ha cambiado en los últimos meses, pues la cadena le ha vuelto a convertir en su presentador favorito y le ha encargado los proyectos más importantes. Además de El diario de Jorge y Supervivientes, el catalán tiene previsto presentar la próxima temporada el nuevo Gran Hermano de anónimos y Hay una cosa que te quiero decir. "Yo soy el ejemplo de lo que es la televisión. Quien quiera saber cómo es la televisión, que se fije en mí. En televisión, cuando llega el momento, todo desaparece de golpe", nos dijo en una entrevista con Informalia.