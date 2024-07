Sálvame regresa a las tardes de Telecinco: ¿qué es El Diario de Jorge Javier?

Lo reconocía estos días Jorge Javier Vázquez en alguna de las muchas entrevistas que hemos publicado los medios: "Sálvame daba muestras de agotamiento". Sin embargo, en su regreso a las tardes de Telecinco con el programa de testimonios que ha estrenado este lunes, había algo o mucho de Sálvame. Porque pinchar ese canal a las cuatro de la tarde entre semana y ver a Jorge Javier convierte en Sálvame cualquier cosa que esté al otro lado de la pantalla.

Por supuesto, El diario de Jorge es un producto absolutamente distinto de Sálvame pero repito: el badalonés convierte en una versión de Sálvame casi todo lo que presenta. Sobre todo en esa cadena y en ese horario. Mediaset, probablemente debido a que no consideraba suficientemente buenos los resultados de audiencia de Así es la vida y TardeAR, encargó a la productora Boomerang TV este talk show de testimonios basado en el de Patricia Gaztañaga, emitido por Antena 3 entre 2001 y 2011.

El regreso de JorgeJa a las tardes (empieza a las 15.45 y dura 95 minutos) provocó la cancelación del espacio de Sandra Barneda (Cuarzo) y un recorte en el horario del programa conducido (y producido) por Ana Rosa Quintana. Debemos suponer que la puesta en marcha del invento a 29 de julio, en plenos Juegos Olímpicos, con el mes de agosto por delante, significa que Alessandro Salem y Manolo Villanueva están testando el formato que tan bien funcionó hace un par de décadas.

Es difícil aventurar en este contexto y a la vista de medio programa cómo van a responder los audímetros, sobre todo cuando estemos en plena Liga, porque ahora estamos aún con los 'torneos amistosos', por así decirlo. Un sabio dijo la acertada frase de "cualquier situación es susceptible de empeorar". No estaba mal el programa de Sandra y César. Puede que los datos que dejaban Barneda y compañía no fueran tan discretos, o puede que los popes de Mediaset acierten y recuperen la audiencia perdida tras la cancelación de Sálvame.

Comprendo que este martes habrá gente pendiente del dato y de la curva que hagan Jorge Javier y sus invitados pero lo importante será ver cómo funciona más adelante, cómo evoluciona, cómo se pule y cuánto vale. No soy target, claro, porque (aparte de dormir) se me ocurren mil opciones para entretenerme antes que ponerme a escuchar testimonios como los que se han exhibido: pero ya que tengo que verlo por razones laborales digo que hay presentador, personalidad, oficio y formato.

Jorge Javier no ha estado en este estreno tan brillante como por las noches, ni tan sobrado como en sus mejores tiempos de Sálvame, ni tan suelto; pero vuelve a ser la estrella indiscutible de su cadena. No solo por el éxito de Supervivientes en sus dos versiones sino porque la cadena ha asumido que es un valor imprescindible en este momento, le ha encomendado más prime times y le ha renovado hasta 2027, imagino que con muy buen sueldo.

También parece que ha encajado de una puñetera vez su nueva etapa, ha renunciado a sus vicios reivindicativos y se ha remangado para ganarse lo que le pagan más allá del don que tiene y de la veteranía que le acompaña. O sea, parece más profesional y menos apasionado. En El diario de Jorge no hay famoseo (todavía) pero no hace falta porque el más famoso es el propio presentador y si no que se lo digan a sus compañeros de De Viernes, y que miren la audiencia que marcaron cuando el badalonés fue de entrevistado. Una vez, hace muchos años, Jesús Hermida me dijo "Diario Noche soy yo", cuando le pregunté en una entrevista qué era ese nuevo Telediario de autor que empezaba a medianoche en TVE. Si a mi me preguntaran ahora qué era Sálvame yo contestaría: "Sálvame era Jorge Javier Vázquez". Por eso digo que Sálvame ha vuelto a las tardes de Telecinco. Lo demás son matices.