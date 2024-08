El primo de Almeida se va de la lengua en 'First Dates' y habla de la boda del alcalde con Teresa Urquijo: "No te perdiste nada"

El programa por excelencia del amor de la parrilla renovó sus instalaciones y se trasladó hasta la costa de Moraira (Alicante) junto a sus comensales para que Cupido siguiera haciendo de las suyas. Esta nueva etapa de First Dates nos está regalando momentazos con sus citas a ciegas. Y por si fuera poco, la última entrega acogió a un huésped que no dejó indiferente a nadie.

Fue el primo hermano de José Luis Martínez- Almeida, Juan Antonio, de 64 años, quien acudió al nuevo First Dates: Hotel para encontrar el amor: "Descendemos de la reina Victoria Eugenia, tenemos varios títulos, mi padre es vizconde, mi abuelo es conde, mi otra abuela es marquesa. En fin, te podría estar contando veinte mil títulos", comenzó diciendo a modo de presentación.

Además de los "veinte mil títulos", Juan Antonio habló de su profesión de 'broker' de arte de colecciones privadas: "Compro y vendo para los clientes. Nací con cuadros de 2-3 metros, me daban mucho miedo. También hado de 'broker' de oro y de petróleo. Es que los clientes vienen todos dados, por ejemplo, en el mercado arábico hay muchos museos que cambian petróleo por cuadros", explicó. Así las cosas, el soltero confesó ser "muy sibaritas, estoy acostumbrado sí desde pequeño, pero de mayor me he dado cuenta de que me gusta lo bueno y me lo puedo permitir".

Sin embargo, lo más llamativo de la entrega llegó cuando Juan Antonio le desveló a Carlos Sobera su relación con el alcalde de Madrid: "Por cierto, eres amigo de mi primo", le soltó. "¿Quién es tu primo?", preguntaba el presentador, atónito. "Almeida", respondía Juan Antonio. "¿Almeida, el alcalde? Bueno, yo le tengo aprecio, él a mí no sé, no me invitó a su boda". "No te perdiste nada", añadió el 'broker', que además llevó las arras en la boda de su primo. El presentador le preguntó si la boda fue aburrida. "Bueno, en fin...", señaló el primo del político entre risas.

Cabe recordar, que el político del Partido Popular se casó el pasado 6 de abril con la joven Teresa Urquijo, familiar de los Borbón pues su abuela materna es prima hermana del rey Juan Carlos. Por otro lado, Juan Urquijo, el hermano de Teresa, sale desde hace meses con la hija pequeña de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, Irene.

Tras esto, el primo de Almeida se encontró con su cita, Albina, una mujer de 56 años que llegaba al hotel, acompañada de sus dos perritos. Pareció que se entendían, y de hecho, en la decisión final optaron por seguir conociéndose: "Donde nos lleve la vida", dijeron.