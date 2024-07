Almeida sale en defensa de Morata y le manda un recado a Enrique Cerezo: "Te digo una cosa"

Desde su posición en el consistorio madrileño, el alcalde montó este domingo una zona VIP para ver el partido entre España e Inglaterra en la Plaza de Colón y, desde la victoria de La Roja, está pletórico con el logro del conjunto nacional en la Eurocopa. Colchonero de corazón, José Luis Martínez-Almeida no solo ha celebrado el triunfo español frente a Inglaterra, sino que también ha tenido en las últimas horas unas palabras para Álvaro Morata, que ha estado en el punto de mira durante toda la competición tras no marcar un solo tanto durante los siete partidos de la selección en el torneo europeo. Su futuro en el Atlético de Madrid, además, cada vez es más incierto.

"Morata es un jugador como la copa de un pino. En España somos muy de tirar piedras a nosotros mismos. Es el capitán de la selección y merece un respeto", ha dicho el alcalde, casado con Teresa Urquijo desde el pasado 6 de abril, sobre el delantero.

El líder del Partido Popular también ha respondido a las palabras de Enrique Cerezo. Este lunes, el presidente del Atlético se ha pronunciado acerca de los rumores incesantes sobre el posible fichaje del marido de Alice Campello por el Milan. Lo ha hecho con estas palabras: "Parece que sí se va, según dice la prensa. Nos dijo que se quedaba y ahora que se marchaba. En el Atleti quien quiere estar se queda y quien no pues se marcha. Nos fastidia porque es un fantástico jugador y una magnífica persona, pero si ha decidido irse no hay problema. Si se quiere ir nadie se lo impedirá. Ni yo ni el Atlético".

Sobre estas palabras, Almeida ha dicho: "Si se va al Milan es una pena. Pero como aficionado del Atlético te digo una cosa Enrique Cerezo: gástate la pasta". Y ha insistido desde TardeAR: "Cerezo gástate la pasta, por favor. Hay que romper la hucha un poquito".

En cuanto al triunfo de la Selección, que este domingo disfrutó con Alberto Núñez Feijóo desde Colón, ha añadido: "Fue una alegría impresionante. Lo que más nos sorprende es el nivel humano que tienen todos los jugadores y Luis de la Fuente especialmente". En este sentido, se ha deshecho en elogios hacia el técnico nacional: "La persona que me presentó a Luis de la Fuente me hizo un favor porque es una persona buena y una de las cosas buenas que me han pasado como alcalde es haberlo conocido. Y no solo es el mejor entrenador, sino una extraordinaria persona".

Como aficionado del Atleti, por esta ocasión no le importa festejar en Cibeles, la fuente donde el Real Madrid celebra cada uno de sus triunfos: "Hoy voy a Cibeles encabezando la manifestación. Nunca pensé que fuera a decir esto, pero hoy voy a Cibeles como loco, el primero", ha sentenciado.