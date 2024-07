Del beso y las lágrimas de Morata al vestido 'de la venganza': ¿por qué todo el mundo habla de Alice Campello?

España celebró este domingo su cuarta victoria en la Eurocopa. La Selección de Luis de la Fuente se impuso a Inglaterra en el Estadio de Berlín ante los ojos de miles de aficionados, el rey Felipe VI y la infanta Sofía y las familias de los jugadores. Y entre ellas estaba la mujer de Álvaro Morata, Alice Campello, cuya presencia no pasó desapercibida dadas las últimas polémicas del futbolista.

La modelo italiana presenció el partido desde la grada hasta que el árbitro, François Letexier, dio los tres pitidos que daban por finalizado el partido. En ese momento, mientras los futbolistas corrieron hacia el césped, el capitán del equipo fue hasta donde se encontraba la madre de sus hijos, dando lugar a uno de los momentos más emotivos de la Eurocopa.

El delantero se marchó en sentido contrario, subió las escaleras de la grada y ascendió hasta el lugar en el que estaban su mujer y sus cuatro hijos. Fue entonces cuando se dieron un emotivo beso. Con lágrimas en los ojos, abrazó a Alice y besó después a los pequeños. El deportista ha compartido este lunes este momento con un mensaje dedicado a su familia: "Mi razón de ser".

A Dios le pido una familia como la de Morata. pic.twitter.com/2QTHV6X6HC — Aru (@aanniikkyy) July 14, 2024

Tras este momento, Morata se marchó al césped para celebrar y festejar junto al resto de sus compañeros y, más tarde, Alice pisó también el terreno de juego, donde se pudo apreciar el vestido con mensaje que escogió para la ocasión.

La italiana se enfundó en un minivestido rojo, color de la Selección, una elección sencilla y adecuada para la ocasión, y lo combinó con unas sandalias planas de tiras plateadas para disfrutar del evento con total comodidad.

En el terreno de juego volvieron a abrazarse y mostrarse cariño el uno al otro, y es que las últimas semanas han estado repletas de altos y bajos para ambos. De hecho, hay quienes definen la indumentaria de Alice como "el vestido de la venganza", pues hace unos días emitió un comunicado lamentando las críticas que el capitán recibió por dar tanta importancia a su continuidad con el Atlético de Madrid en un momento clave para la Selección, en la que podría no volver a jugar el año que viene.

"Es probable que deje la selección después de la Eurocopa", dijo el futbolista en una entrevista reciente, la cual levantó una auténtica polvareda. "Es una posibilidad de la que no quiero hablar mucho. (...) Soy más feliz fuera, porque la gente me respeta. En España no hay respeto por nada ni por nadie", dijo, recibiendo luego un aluvión de reproches a los que reaccionó la joven.

"Me alucina que en vez de animar a un jugador os dediquéis a intentar hundirlo... ¿Cómo pensáis que una persona puede dar el máximo por su país cuando siente que no se cree en él? ¿Qué se quiere conseguir con el titular? ¿Generar más odio hacia una persona? Enhorabuena, cada uno puede escribir su opinión y cada uno es libre de expresarla y nunca nadie gusta a todo el mundo, pero hay formas y formas de decir las cosas, más aún cuando eres de un periódico y tienes tanto poder de condicionar a los jóvenes. ¿De verdad queremos esto?", lamentó en un comunicado.