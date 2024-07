El disgusto de Alice Campello por las feroces críticas a Álvaro Morata: "Los jugadores tienen padre, madre, mujer e hijos"

Alice Campello (29) encadena un disgusto tras otro. Y es que después de sufrir (por segunda vez) un asalto en su domicilio de Cerdeña, ahora lidia con las críticas que su marido, Álvaro Morata (31), recibe por opinar que no se siente respetado en nuestro país, motivo por el que valora dejar la Selección Española tras la Eurocopa.

Todo empezó por unas declaraciones que el deportista ofreció a El Mundo. "Es probable que deje la selección después de la Eurocopa", avanzó. Y añadió: "Es una posibilidad de la que no quiero hablar mucho. (...) Soy más feliz fuera, porque la gente me respeta. En España no hay respeto por nada ni por nadie". Unas palabras que condenaron muchos seguidores de La Roja y que dieron pie a numerosas críticas por parte de la prensa deportiva, que ha publicado valoraciones como "Morata hace suficientes méritos para que se le vea como un llorón".

Campello ha reaccionado a dichas respuestas a través de un comunicado en sus historias de Instagram. "Odio hacerme la víctima y hacer más polémica, pero esto no me parece ni medio normal, lo siento. ¿Esto es normal? Lo único que veo de pobre nivel es ser periodista, haber estudiado para ello y escribir un titular así cuando España está a un día de jugar una semifinal", arranca el texto.

"Me alucina que en vez de animar a un jugador os dediquéis a intentar hundirlo... ¿Cómo pensáis que una persona puede dar el máximo por su país cuando siente que no se cree en él? ¿Qué se quiere conseguir con el titular? ¿Generar más odio hacia una persona? Enhorabuena, cada uno puede escribir su opinión y cada uno es libre de expresarla y nunca nadie gusta a todo el mundo, pero hay formas y formas de decir las cosas, más aún cuando eres de un periódico y tienes tanto poder de condicionar a los jóvenes. ¿De verdad queremos esto?", añade.

Campello cree que con este tipo de mensajes no se tienen en cuenta los efectos colaterales. Los jugadores tienen familia. "Estos jugadores tienen padre, madre, mujer e hijos que leen estas barbaridades gratuitas. Esta del periódico es un simple ejemplo. Hay que pensar antes de hablar sobre cómo nos sentaría a nosotros mismos lo que estamos haciendo. Repito: cada uno es libre de decir lo que piensa, pero sin ofender. Para gustos los colores pero hay que respetar si queremos respeto", apunta la modelo italiana.