Quién es Alice Campello, la mujer de Morata, jugador de la Selección Española en la Eurocopa 2024

Este jueves tiene lugar el segundo partido de España en la Eurocopa 2024. Después de un debut triunfal de La Roja contra Croacia, que terminó en un 3-0, la afición celebró con euforia el gol de Álvaro Morata. Como no podía ser de otra manera Alice Campello, su esposa y madre de sus hijos, celebró como nadie el juego del futbolista junto con sus cuatro hijos: los mellizos Alessandro y Leonardo, de cinco años; Edoardo, de tres años y Bella, la pequeña de la familia. El vídeo que la modelo e influencer italiana publico en sus redes no dejó a nadie indiferente, ni a sus fieles fans ni a sus más duros detractores.

El juego de Morata es mirado con lupa desde hace mucho tiempo. De hecho, el propio jugador relató a las dificultades que atravesaba, y no solo en el nivel profesional: "Para mí, lo más fácil sería no jugar en España. Por mi vida y por lo que tengo que vivir cada vez que salgo a la calle en nuestro país. Lo más fácil es irme a jugar fuera. Muchas veces mis hijos, de cinco años, no entienden por qué hay mucha gente que tiene esa rabia contra su padre", confesó el jugador sobre sus pequeños al medio El Larguero de la Cadena Ser.

Sin embargo, Morata resiste con fuerza haciendo alarde de su buen juego gracias a que cuenta con el apoyo de su gran incondicional, su mujer Alice Campello. En un emotivo vídeo que le hizo llegar gracias al medio Marca la modelo le dejaba claro lo orgullosa que estaba de él: "Te he visto luchar muchísimo en estos años. Disfruta muchísimo este momento. Eres el capitán, no puedo estar más orgullosa de ti. Te mereces todo lo que te está pasando. Eres el luchador más grande que he conocido en toda mi vida. Cada vez que te caes, te levantas más fuerte", dedicó al delantero.

Cada vez que te ven en el campo o en televisión lloran de emoción, no paran de decir es mi papá y yo que es mi marido.

También quiso trasmitirle que no es la única que siente esta admiración hacia él: "Tus hijos son los que más orgullosos están de ti. Cada vez que te ven en el campo o en televisión lloran de emoción, no paran de decir es mi papá y yo que es mi marido. Estamos muy orgullosos de ti y en este mundo nadie te regala nada, así que todo lo que tienes te lo mereces. Vas a dar muchas alegrías a tu país, te amamos con todo nuestro corazón. Cuando estés en el campo acuérdate de aquel niño que deseaba mucho eso", unas palabras por las que el delantero no pudo contener su emoción.

Campello y Morata empezaron su noviazgo a finales de 2016. Una relación que empezó al máximo, pues en junio de 2017 contrajeron matrimonio. Después de eso no tardaron mucho en dar la bienvenida a sus pequeños. En 2019 nacerían los gemelos mientras que el pequeño de la casa llegaría tan solo dos años después, en 2021.

¿Qué le ha pasado a Alice Campello en el parto de su hija?

Alice Campello tiene, además, su propia marca de cosméticos masqmai y una firma de ropa. Acostumbrada a mantener su privacidad, pocas son las ocasiones en las que habla de más sobre su relación o sus hijos. Sin embargo, en su última aparición en el podcast de Vicky Martín Berrocal se abrió como nunca a la diseñadora: "tras todos los embarazos, he sufrido 'minidepresiones'. Estuve muy mal emocionalmente, es normal y le pasa a todas las mujeres. Es fundamental tener a alguien al lado que entiende tus malos momentos. Si no hubiese tenido a Álvaro peleando cada día por mi felicidad, no sé cómo… No me valoraba nada y no me sentía ni guapa", contó dejando clara la fuerte conexión que existe entre ambos.

Hay que recordar que Bella, la pequeña de los hermanos, tuvo también un parto muy complicado. Nació el 9 de enero de 2023, fecha que por poco Campello no pierde la vida: "Tuve una hemorragia fuerte y fue terrible. Los médicos no podían detenerla y permanecí 12 horas en el quirófano, donde me entubaron y me hicieron 17 transfusiones de sangre", desveló la mujer de Morata en el plató de Verissimo, un programa de la televisión italiana.