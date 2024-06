Quién es Rebecca Lima, la arquitecta y empresaria que ha cautivado a Jordi Cruz

El emblemático cocinero y jurado de MaterChef Jordi Cruz había sido en los últimos años muy receloso con su intimidad. Todo cambió con la llegada a su vida de la empresaria Rebecca Lima, con la que tiene un hijo que está a punto de cumplir un año. Ahora la noticia de su boda el próximo 24 de agosto ha abierto un nuevo punto de interés para todos los seguidores de uno de los chefs españoles más prestigiosos.

Jordi Cruz y Rebecca Lima pondrán de esta manera la guinda a su relación de cinco años y un hijo en común, Noah, que nació el pasado 21 de agosto. El gran evento se ha desvelado en el podcast de En todas las salsas y será en Girona donde reúnan a amigos y familiares en una celebración que contará tanto con numerosos rostros conocidos como con una exquisito menú con estrella Michelin.

Sin embargo, en medio de esta cuenta atrás surge una pregunta. ¿Quién es realmente Rebecca Lima? ¿A qué se dedica y cómo conoció a Jordi Cruz? Los detalles de su relación han llegado a cuenta gotas por sus redes sociales. Centrados cada uno en sus proyectos profesionales ninguno de los dos se permite ser tan autobiográfico sobre su relación, pero aún así se han podido ver ciertos detalles que no solo indican el momento que viven, sino que dan muchos datos sobre la joven que ha conquistado al chef.

Se conoció en 2018 gracias a una amiga en común y desde entonces han permanecido inseparables, pero siempre muy cuidadosos con el foco mediático. El de MasterChef y la brasileña hicieron pública su relación dos años después de iniciarla, en la final del programa que presentaba Jordi con un apasionado beso en directo.

Poco a poco se han mostrado más en público. Protagonizando algunos posados en photocalls o hablando de su historia en entrevistas.

Arquitecta y empresaria

Los perfiles en redes de Rebecca Lima han llamado mucho la atención, no solo porque dedica alguna que otra publicación con el que será su marido, sino por su estilo y elegancia. Estudió Arquitectura y Urbanismo, pero muy pronto descubrió que eso no era para ella y se esforzó al máximo por conseguir su pasión: crear Inti Brand, su propia firma de ropa femenina.

En un primer momento solo se dedicaban a ropa de baño, pero rápidamente adquirió notoriedad y desarrollaron muchos más prendas de estilo minimalista y sofisticado. Su estilo es muy característico, algo que ha llevado a la misma identidad de la marca. Fue hace seis años cuando empezó esta aventura y desde ese momento ha conseguido abrir su primera tienda en su Brasil natal, ahora hay más de 40 tiendas físicas. Además, exporta su ropa a países como Estados Unidos, Francia, Italia, México, España o Turquía.

La mayor ilusión de Jordi Cruz

No cabe duda de que Jordi Cruz está viviendo su mejor momento. Hace apenas unos días publicaba en sus redes sociales su mayor ilusión en la vida: "Siempre decía que lo mejor de mi vida aún no había llegado. Esto terminó cuando le vi por primera vez. Mi presente, mi futuro… con seguridad lo mejor que me ha pasado y de ser algo de gastronomía, él sería mi mejor plato", dejaba claro en una publicación en la que levantaba a su hijo Noah en brazos.