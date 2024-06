Quién es Inés Rau, la modelo trans que se relacionaba con Kylian Mbappé

Kylian Mbappé está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel profesional y personal, aunque en este último suele ser bastante más cauto para proteger su intimidad. A pesar de esto, en los últimos años se lo ha relacionado con varias mujeres, pero una de las que más ha llamado la atención ha sido la modelo transgénero Inés Rau.

Los rumores comenzaron en 2023, cuando se les fotografió juntos y en actitud cariñosa en la cubierta de un yate. Los medios franceses no tardaron en hacerse eco de la posible relación que habría durado varios meses entre la modelo y uno de los mejores futbolistas del PSG.

Kylian Mbappé, ya sea por su complicada historia familiar o su destreza deportiva, se ha convertido en un referente mundial. De hecho, en los últimos meses ha demostrado sus valores políticos de manera públicamente. Una decisión que ha roto con la norma, ya que pocos son los futbolistas que se pronuncian sobre este tema. En este marco se puede llegar a entender la buena relación que tuvieron el deportista y la modelo. Inés Rau ha llegado a convertirse en un referente para el colectivo LGTBIQ+.

A sus 34 años ha demostrado en reiteradas ocasiones su compromiso y lucha. Hija de padre argelino y madre marroquí francesa comenzó a trabajar como Dj en Ibiza a sus 18 años. Fue allí donde conoció a David Getta y se hicieron íntimos amigos, pero no fue hasta los 24 años cuando dio a conocer su identidad de género: "De los 18 a los 24 años, me aferré a este gran secreto, incluso con las personas más cercanas a mí. Vivía como mujer, pero no podía hablar de mi pasado. Necesitaba algo de tiempo para aceptar quién era y acostumbrarme a hablar sobre mi viaje y ser mi verdadero yo".

Después de ese momento su popularidad no dejó de crecer. Llegó a ser la portada de la revista Playboy en 2017, convirtiéndose así en la primera mujer trans que la protagonizaba. Referente ya del colectivo, en 2018 publicó Femme, un libro autobiográfico en el que habla largo y tendido sobre su transición: "Siento que por fin mi alma es libre, como si se abriera el candado que me mantuvo encerrada durante tanto tiempo. Ahora ya soy soy totalmente mujer". La trayectoria profesional de Inés ha seguido creciendo, debutando en la pequeña pantalla como actriz en 2019.

Kylian Mbappé, un futbolista que no se esconde de la política

Este lunes se ha hecho público en el diario deportivo L'Equipe un manifiesto firmado por más de 200 deportistas y entrenadores, en activo y retirados, en el que ha destacado la voz de Mbappé. "Estamos en un momento crucial para nuestro país. La Eurocopa es importante en nuestra carrera, pero somos ciudadanos y no estamos desconectados de lo que sucede en nuestra nación. Nos encontramos en una situación inédita y en un momento decisivo", ha añadido el reciente fichaje del Real Madrid sobre su rechazo al partido de Marine Le Pen.