Susanna Griso, tras la ausencia de Feijóo en la fiesta de Felipe VI: "En el PP hay cierta estupefacción"

El Palacio Real acoge este miércoles, 19 de junio, la conmemoración de Felipe VI como rey. En el balcón del Salón del Trono ha salido a saludar junto a la reina Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor - que ha regresado de Zaragoza y se pierde su graduación - y la infanta Sofía, que ha vuelto de Gales para este día tan especial para la corona y su padre.

La celebración ocupa las tertulias televisivas. Y no solo por los looks elegidos por la consorte y sus hijas para este día. Susanna Griso, en Espejo Público, se ha centrado en otro detalle. "No entiendo qué criterio se ha seguido a la hora de invitar a 1.000 personas", ha dicho la presentadora de Antena 3.

Y ha añadido: "En el PP hay cierta estupefacción porque a Feijóo no se le ha invitado". Tras el debate generado, la comunicadora catalana ha dejado caer una hipótesis: "Igual han querido un aforo muy restringido por si las autoridades no estaban muy por la labor de asistir".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Begoña Gómez, sí han acudido a la conmemoración.