Había dudas sobre su posible aparición pero, finalmente, Begoña Gómez sí ha asistido a la celebración del décimo aniversario del reinado de Don Felipe. La esposa de Pedro Sánchez ha acudido con el presidente del Gobierno al Palacio Real. Esta ha sido una de sus pocas apariciones tras su imputación por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Anteriormente, había participado junto al líder del PSOE en un mitin socialista en Benalmádena. La pasada semana, ejerció de anfitriona en el marco de la VIII Reunión de Alto Nivel en el Palacio de la Moncloa.

A escasas semanas de acudir a declarar el 5 de julio, Gómez se ha personado en la recepción y ha cumplimentado a los reyes y a sus hijas en el tradicional besamanos. Para la ocasión ha escogido un vestido de color beige con escote ilusión. Para el pelo se ha decantado por un recogido bubble desenfadado. En el acto se ha mostrado desenvuelta y sonriente, con la actitud relajada que ya mostró en sus otras apariciones.

La 'primera dama' ha asistido a la ceremonia en un momento difícil para ella. Tras ser señalada por Manos Limpias por estar presuntamente implicada en casos de corrupción y tráfico de influencias, el magistrado abrió el pasado jueves una nueva línea de investigación para descubrir por qué no fue ella la que recogió su citación judicial. Solicita explicaciones al jefe de seguridad de La Moncloa y reclama a la Guardia Civil la identificación de la persona que abrió la puerta del Palacio de La Moncloa, cogió esa citación y estampó una firma "ilegible".

La esposa del secretario general del PSOE mantiene silencio desde que saltara el escándalo hace ya un mes. En todo momento ha sido Sánchez el encargado de defender su honorabilidad con dos Cartas a la Ciudadanía que compartió en las redes sociales y en las que subrayó que todo se trata de una estrategia de la ultraderecha para manchar su nombre.

"Estamos tranquilos, no hay nada detrás de esta acusación", escribió el líder del Ejecutivo. "Begoña y yo sabemos perfectamente por qué la atacan. Ninguno de los dos somos ingenuos. Lo hacen porque es mi pareja (...) Ella es una mujer trabajadora y honesta que reivindica su derecho a trabajar sin renunciar a ello por las responsabilidades de su marido".

Al acto habían sido invitados por la Casa del Rey todos los representantes de los órganos relevantes constitucionalmente y de quienes han ejercido la máxima representación de los poderes del Estado en la última década durante el reinado de Felipe VI. También, los 19 ciudadanos que han sido seleccionados para ser premiados con la medalla al Mérito Civil. Entre los invitados, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy; los presidentes actuales de Congreso y Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, así como sus predecesores desde 2014, como Jesús Posada, Ana Pastor, Meritxell Batet o Pío García Escudero. Los presidentes de las CCAA, sin embargo, no estaban entre los invitados al acto del Palacio Real.

La elección de invitados ha llamado la atención no solo por quienes han acudido al acto, sino también por las ausencias. "No entiendo qué criterio se ha seguido a la hora de invitar a 1.000 personas", ha expresado Susanna Griso en Espejo Público. "En el PP hay cierta estupefacción porque a Feijóo no se le ha invitado". Tras el debate generado, la comunicadora catalana ha dejado caer una hipótesis: "Igual han querido un aforo muy restringido".