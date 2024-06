Kiko Matamoros: "Espero que Carlo Costanzia encauce su vida, aunque sea vendiendo exclusivas"

Sin pelos en la lengua, como él siempre habla tanto delante como detrás de las cámaras, Kiko Matamoros ha opinado sobre la futura paternidad de Alejandra Rubio y su novio, Carlo Costanzia, un embarazo sobre el que Informalia ya tenía sospechas, pues tal y como informamos en este portal, hace tres meses pillaron a la hija de Terelu comprando tres test de embarazo en una farmacia de Pozuelo, hecho al que ella en ese momento respondió entre risas.

"A mí me ha sorprendido la noticia como a todos, primero porque era una relación de dos meses cuando se ha quedado embarazada y eso le tiene que sorprender a todo el mundo, incluidos los propios actores, ¿no? Y luego me he puesto en el lugar de los padres y por un lado supongo que estarán contentos e ilusionados, aunque la información que tengo va un poquito más allá y la ilusión no es tanta y la preocupación es mucha", comentaba Kiko este miércoles 19 de junio, cuando acudió junto a su mujer, Marta López Álamo, a la inauguración del nuevo restaurante Papúa de Gran Vía.

Sobre si ve preparada a Alejandra, a la que conoce desde pequeña, para ser madre, dijo: "¿Honestamente? No. No lo sé, luego la vida te da sorpresas, pero es una persona que todavía anda buscando una profesión, que está muy perdida, ha querido ser no sé cuántas cosas y las ha iniciado y lo ha dejado todo por el camino, adolece de cierta madurez y en ese sentido no… pero ha habido quien ha sido madre con 15 años y ha sido una madre excelente. La vida puede dar muchas sorpresas. Y al revés, hay gente que se cree preparadísimo para ser padre o madre y luego es un fracaso. Entonces, tampoco puedes prejuzgar. Pero honestamente mi primera impresión no es muy positiva", dijo con total sinceridad, mientras que por otro lado fue más benévolo al hablar de Carlo, al que conoce desde que nació y al que confiesa guardar mucho cariño: "Yo espero que no vuelva a tener más problemas judiciales, que encauce su vida aunque sea vendiendo exclusivas, pero que eso le dé una estabilidad económica que le pueda dar una tranquilidad. En la profesión no lo tiene fácil porque aquí quedas estigmatizado y con un tema así de antecedentes penales es complicado. Eso cierra puertas, es una desgracia y no se lo deseo a nadie, y menos a alguien que es familia de mis hijos".

¿El futuro de los dos? Matamoros no lo tiene muy claro: "Pues x. No lo sé. Ella no ha sido muy constante en sus relaciones, la verdad, pero a lo mejor ha encontrado al hombre de su vida. No lo puedo saber, ojalá les vaya muy bien y sean muy felices, y no sólo tengan un hijo sino que la virgen de Guadalupe les regale ocho hijos más. Un equipo de fútbol".

El bebé, que nacerá previsiblemente en diciembre, tendrá dos abuelas, Terelu y Mar Flores, que según Kiko estarán "cada una por su lado salvo que se produzca un milagro, porque Nuria González y Mar Flores son enemigas íntimas, y Terelu íntima amiga de Nuria. Entonces yo veo muy difícil esa relación. Evidentemente será correcta, pero nunca creo que puedan llegar a estrechar lazos de amistad". Además, vaticinó que ambas serán "muy estrictas" y "van a darle una educación muy recta, porque las dos son así". "Y la tía lo que tiene que hacer es no fumar delante del bebé", dijo con respecto a Carmen Borrego, que se ha ofrecido a cuidar al pequeño. "Supongo que ellos (Alejandra y Carlo) han salido espantados , corriendo y diciendo: 'No le vamos a dar al niño', porque el otro día salía de tomar unas cervezas, y digo: '¡Como para dejarle al niño!'", comentó Kiko.

Seguro que esas palabras no serán bien ni a Carmen ni a Terelu, como tampoco las referidas a María Teresa, sobre la que habló cuando los medios le preguntaron cómo habría reaccionado ella a la noticia de estar presente hoy en día: "¿Qué va a decir la mujer? Yo creo que estaría contenta. Ilusionada por un lado y poniendo dinero por el otro".