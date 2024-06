El peligroso negacionismo del futbolista Marcos Llorente: la idiotez del callo solar

El Ministerio de Sanidad se ha sumado a la oleada de respuestas que Marcos Llorente ha recibido en las últimas horas por su teoría sobre el melanoma. "Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes", escribió el futbolista en sus redes sociales, generando una auténtica polvareda.

El deportista compartió estas palabras y, poco después, dadas las reacciones, matizó su explicación. "En ningún momento he dicho que no exista el melanoma, ni soy negacionista del melanoma. Ni soy irresponsable ni falto al respeto a los que lo han sufrido. Siempre he sido una persona muy respetuosa y en este caso he dado mi opinión al respecto del sol ya que soy libre de ello. Opinión que también coincide con la de muchos profesionales de la SALUD que también se basan en evidencias científicas", escribió. Sin embargo, esto no fue suficiente para calmar las aguas, pues incluso el Gobierno ha intervenido ante este mensaje.

"La radiación solar es un causante directo de la melanoma.



Apelamos al cuidado: la mejor protección posible y la exposición al sol recomendada"



"La radiación solar es un causante directo del melanoma. Apelamos al cuidado: la mejor protección posible y la exposición al sol recomendada", ha respondido el Ministerio de Sanidad a través de X. En su tuit ha incluido un reportaje de La Sexta con imágenes de Marcos Llorente.

El secretario de Estado, Javier Padilla, también se ha pronunciado sobre este asunto: "Frente a quienes dicen que el sol no es causante de melanoma: información clara, responsabilidad y cuidados. De la misma manera que sabemos que el tabaco causa cáncer de pulmón, sabemos que la radiación social es un causante directo del melanoma".

De esta forma, ha pedido confiar únicamente en las informaciones que tengan una base científica, más aún cuando están en juego temas relacionados con la salud: "Es el momento de apelar a la responsabilidad individual de aquellas personas que tienen un gran altavoz público, un altavoz público que escuchan especialmente muchos jóvenes y que tienen que tener una cierta responsabilidad a la hora de comunicar".