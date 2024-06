Shannen Doherty pide dinero para cubrir su tratamiento contra el cáncer: reclama más de 14.000 euros

Shannen Doherty (53) reclama dinero a su exmarido para afrontar su tratamiento contra el cáncer. La actriz presentó el pasado 14 de junio los documentos pertinentes para pedir una manutención conyugal a Kurt Iswarienko, con el que estuvo casado desde 2011 a 2023.

La intérprete de Sensación de vivir reclama una pensión que comprende 15.343 dólares al mes, es decir, unos 14.356 euros, con carácter retroactivo desde el 1 de junio. Asimismo, también ha pedido que el fotógrafo se haga cargo de los 9.100 dólares (8.515 euros) que le costó pagar el abogado que se encargó de llevar su divorcio, según informa US Magazine.

Shannen Doherty ha tomado esta decisión porque su principal fuente de ingresos está a punto de llegar a su fin, lo que le impedirá encarar económicamente el tratamiento que necesita. La estrella de Hollywood obtenía ingresos por la emisión de Embrujadas, serie en la que trabajó, pero en las plataformas americanas. Sin embargo, estas van a retirar la ficción de su catálogo, lo que supondrá que la artista deje de recibir dinero por derechos de autor.

"Debido a mis recurrentes problemas de salud, en gran medida no he podido trabajar y no tengo perspectivas laborales futuras. Hoy en día, prácticamente todos los ingresos que gano son ingresos residuales del trabajo que realicé antes de casarme", se lee en los informes a los que ha accedido el citado medio.

"La mayor parte de mis ingresos residuales provienen de un programa de televisión llamado Embrujadas. Recientemente, me enteré de que Embrujadas ya no se transmitirá en ninguna plataforma de transmisión importante después del 30 de junio de 2024. Como resultado, mis ingresos residuales futuros disminuirán drásticamente", añadió la actriz, cuyos gastos médicos ascendieron a 21.640 dólares (20.240,76 euros) tan solo en 2023. Esta cifra va a incrementar "dramáticamente" en cuanto la serie deje de retransmitirse. Perderá el seguro SAG que se hace cargo de cubrir parte del dinero del tratamiento.

La actriz padece un cáncer de mama en estadio 4, y hace unos meses lanzó un podcast para hablar de su enfermedad. En este proyecto, de nombre Let's Be Clear with Shannen Doherty, la intérprete habla con sus invitados, que suelen ser personas cercanas a ella, sobre cómo afronta esta etapa de su vida. Ha sido diagnosticada de cáncer en varias ocasiones, y esta última etapa coincidió su divorcio de Iswarienko.