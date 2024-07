Almeida y Teresa Urquijo dan pistas sobre su deseo de ampliar la familia en la boda de Verónica Urquijo y Roberto Truque

La boda del alcalde de Madrid, de 49 años, se convirtió en un acontecimiento al que asistieron incluso Juan Carlos I, que fue a la iglesias, y doña Sofía, que estuvo presente en el banquete. Los eméritos estuvieron acompañados de las infantas Elena y Cristina porque la mujer del edil, que tiene 27 años, está emparentada con la familia Borbón, por eso hubo tanta gente pendiente de su enlace matrimonial. Tras meses después no es hemos encontrado al regidor de la capital en otra boda y le hemos preguntado por eso de para cuándo formar una familia. Nos ha dicho que no tiene prisa, pero que tanto él como Teresa Urquijo desean traer un bebé al mundo, así que es cuestión de tiempo. "Me gustaría serlo pronto o tarde, pero a mí me gustaría ser padre y a ella ser madre", ha comentado. "Mi derecho fundamental es educar a mis hijos de acuerdo a mis convicciones como padre y Teresa como madre", repetía durante el evento al que ha acudido este sábado, una nueva boda en la familia Urquijo: se casaron la prima de la alcaldesa, Verónica Urquijo, con Roberto Truque.

Tras años de noviazgo, Verónica y Roberto consolidaron y sellaron su amor en Hinojosa de la Sierra, Soria. La Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora fue sido el escenario escogido por los novios para jurarse amor eterno y, como era de esperar, muchos han sido los rostros conocidos que han acudido al enlace. Entre todos ellos, solo hemos visto a la hermana de Tamara Falcó, Xandra Falcó y el ya citado José Luis Martínez-Almeida con su mujer, Teresa Urquijo, que no han querido perderse este momentazo para toda la familia.

Teresa mantiene una relación muy estrecha con su prima Verónica. Una vez finalizada la misa, todos los invitados y los ya 'marido y mujer' han puesto rumbo a la finca Señorío de Hinojosa de la Sierra, donde celebrarán por todo lo alto su amor en compañía de sus seres queridos.

Sin duda y con permiso de novia, este sábado la 'Primera Dama' de Madrid fue otra de las grandes protagonistas. De la mano de su marido, se ha integrado entre invitados, Carlos Sainz, Jaime de Marichalar o Xandra Falcó, la hermana mayor de Tamara. entre otros. Teresa Urquijo escogió un look compuesto por un vestido fluido azul celeste con colorido estampado floral, formado por un cuerpo de cuello cerrado y manga larga ligeramente abullonada, y una vaporosa falda por debajo de la rodilla. Combinó con unas sandalias altas de color malva y un bolso de mano en color crudo. En una de sus manos portaba también un chal de punto de color morado por si, al caer el sol, bajaban las temperaturas. En cuanto al peinado y al maquillaje, la esposa de Almeida apostó esta vez por un moño tirante a media altura y un maquillaje suave.