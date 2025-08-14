El mensaje de reina Camila a Carlos III sobre el príncipe Guillermo: "Intenta crear problemas"

Nuevo revuelo para la Familia Real británica. Unos días después de conocer que la reina Camila estaba de vacaciones en Grecia a bordo de un exclusivo yate de 34 millones de euros, la consorte británica está de nuevo en la palestra mediática por una conversación que mantuvo con Carlos III y que salpica al príncipe Guillermo, el primero en la línea de sucesión al trono.

Tal y como ha revelado un exfotógrafo de la Familia Real, según informa The Mirror, Camila solicitó a Carlos III que evitara que el príncipe de Gales causara problemas en la institución.

"Carlos tiene una gran humanidad y creo que simplemente necesitaba suavizar algunas de sus funciones. Creo que eso es lo que Camila ha hecho más que nada. Es lo que creo que lo que está sucediendo ahora mismo, pero es solo mi presentimiento. No hay nada que pueda probar y decir 'este es el caso', pero tengo la sensación de que ella está viendo a Guillermo intentando crear problemas y le ha dicho a su marido que le pare", ha manifestado Ian Pelham Turner, exfotógrafo en casa real.

Además, el exfotógrafo ha subrayado la influencia que Camila ejerce sobre Carlos III, destacando su papel como apoyo esencial en la monarquía. "Carlos necesita tiempo y lo entiendo, creo que en muchos sentidos es un muy buen rey, de verdad. Creo también que, donde ha llegado en su vida ahora con Camila a su lado, ella es una persona mucho más importante e indispensable para él", ha señalado.