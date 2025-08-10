Las fotos de la reina Camila en Grecia, en un superyate de 34 millones de euros, levantan polémica en los medios británicos

Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas no son los únicos miembros de la realeza europea que se encuentran pasando sus vacaciones en Grecia. La prensa británica ha desvelado que allí está también la reina Camila, que se ha escapado al país griego sin la compañía de Carlos III, que sigue volcado en la recuperación del cáncer que le diagnosticaron en febrero del año pasado, a pesar de la actividad de su agenda.

La reina consorte ha sido fotografiada a bordo del yate Zenobia, perteneciente al empresario multimillonario sirio-saudí Wafic Said, de ideología abiertamente conservadora. Algo que ha despertado críticas, como la que recoge The Mirror: "La reina Camila viajaba a algunos de los destinos turísticos más selectos del país mediterráneo. Dado que se supone que la Familia Real es estrictamente apolítica, muchos interpretarán que ver a Camila en el barco de un donante multimillonario conservador es una señal equivocada".

El valor del yate sobre el que navega Camila es de 30 millones de libras esterlinas, lo que equivale a alrededor de 34 millones de euros. "Y aunque no hay indicios de que la esposa del rey, de 78 años, haya hecho nada malo, aceptar la hospitalidad de alguien tan influyente en el mundo de la política no es una buena señal", lamentan también desde dicho artículo, en el que añaden: "Además, esto ocurre en un momento en que millones de británicos comunes luchan contra la crisis del coste de la vida, y el rey Carlos ha hablado de recortar los gastos de la realeza".

Explican que Carlos III no se encontraba junto a ella en el yate y amplían la crítica: "Representan al país en todo momento y, siendo sinceros, no es que anden cortos de dinero. Esto no le da buena imagen a Camila, sobre todo cuando las relaciones entre la realeza y sus allegados se ponen, con razón, en tela de juicio".

Por otro lado, hay que destacar que el propietario de la embarcación, Wafic Said, no estaba a bordo. Este influyente empresario negoció el acuerdo multimillonario de armas Al Yamamah entre Arabia Saudí y el Reino Unido a mediados de la década de 1980. Esto fue objeto de una investigación por parte de la Oficina de Fraudes Graves, la cual se suspendió en 2006.

En cuanto a este empresario, fue un importante donante del Partido Conservador antes de que se modificaran las normas en el año 2000, permitiendo que solo quienes estuvieran registrados en el censo electoral del Reino Unido donaran dinero a los partidos. Su esposa, Rosemary, con quien lleva 56 años casado, sigue siendo donante del Partido Conservador. Wafic Said también fue muy amigo de la ex primera ministra Margaret Thatcher y ocupa el puesto número 85 en la lista de los más ricos del Sunday Times con una fortuna de 1.900 millones de libras.

La amistad entre Wafic Said y la familia real británica no es nueva pese al alboroto que han desatado las vacaciones de la reina Camila en su embarcación. Tanto es así que en 2019, Carlos III, entonces príncipe de Gales, organizó una cena en Clarence House para celebrar el 80 cumpleaños del empresario. Su familia, además, fue mecenas fundadora del actual Fondo Rey Carlos III, lo que antes se conocía como Fundación Benéfica Príncipe de Gales. Algún año le hemos visto también con Carlos y Camila compartiendo palco en Ascot.