Las polémicas no cogen vacaciones y las últimas sobre la familia real británica se centran en Highgrove House, la residencia rústica de Carlos III. Tras la rebelión de jardineros, que denunciaron hace unos días sus malas condiciones laborales como empleados del rey, ahora se pone el foco en la web oficial de la residencia, que acaba de lanzar un lote de productos comerciales a precios estratosféricos que van desde artículos para el hogar a alimentos o una colección cápsula de Burberry.

El más destacado es un oso de peluche hecho a mano por Merrythought y que es prácticamente idéntico al muñeco favorito del monarca que, a día de hoy, a sus 76 años, todavía conserva, tal y como desveló su propio hijo, Harry, en su libro de memorias: "El peluche estaba en un estado lamentable, con las patas rotas y las costuras deshilachadas y agujeros remendados aquí y allá. El osito expresaba la soledad". El nuevo muñeco a la venta en Highgrove House es una edición limitada (solo hay 2000) y está fabricado con felpa de mohair de color plateado combinada con terciopelo de algodón. El flamante peluche porta el emblema oficial del Rey Carlos III en dorado, una banda de la Orden Real Victoriana y una réplica de la Estrella de la Orden de la Jarretera. "Está estrictamente destinado a coleccionistas adultos y no es un juguete. Cada oso está numerado individualmente e incluye un Certificado de Autenticidad, lo que lo convierte en un recuerdo raro y preciado para los coleccionistas", reza la web.

Pero no es el único objeto que se vende en Highgrove House. También aparecen tazas por 24,95 euros, galletas de chocolate por 9,95 euros, una ensaladera por 93,95 euros, una fragancia exclusiva llamada Eau de Parfum Daphne Bouguet por 172,95 euros y una gabardina de Burberry por 2.454,95 euros.

La web explica que se trata de una cuidadosa colección para los amantes del lujo y la exclusividad y recuerda que toda la recaudación por la venta de los objetos se destina íntegramente a The King's Foundation, que fundó el rey en 1990 para proteger la sostenibilidad del mundo rural. Con ella han colaborado estrellas de la talla de Kate Winslet, Meryl Streep o David Beckham.

Sus negocios en Balmoral

Parece que Carlos III está aprovechando sus vacaciones para impulsar algunos de sus negocios, pues la nueva línea de productos de lujo en Highgrove llega solo unos días después que se anunciara la última idea comercial del rey: ropa y comida para perros. Están a la venta en la web del Castillo de Balmoral, ubicado en Escocia, y se realizan de manera artesanal en sus cocinas. "Estas galletas 100 % naturales se han preparado con cariño en pequeñas cantidades para vuestro príncipe o princesa de cuatro patas", dicen en la web. Tienen un precio de 5 libras, lo que vienen a ser unos 5 euros y medio.

También tienen un collar de tweed por 32 libras, una correa a juego por 40, una bolsa para guardar las golosinas y un cuenco decorado con el escudo de armas real, por 28, e incluso un abrigo con el famoso estampado de cuadros escoceses diseñado por el propio Carlos III, a la venta por 44,99 libras.